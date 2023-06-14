ФНС и Минфин пересмотрят список стран, которые не обмениваются информацией с РФ

Минфин совместно с ФНС обновляют список стран, которые не обмениваются налоговой информацией с Россией. Об этом пишет «ТАСС».

Работа такая ведется, окончательное решение за правительством. Мы такую работу проводим. Есть и объективность, что многие страны перестали обмениваться с нами информацией, соответственно, список нужно обновить, но окончательное решение за правительством, - сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Окончательного перечня государств пока что нет.

Недавно мы писали, что ЕС не отвечает на запросы ФНС. Налоговикам сложно получить информацию о зарубежных счетах россиян.