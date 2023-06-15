Компания Swarovski полностью прекратила бизнес в России

Австрийская компания Swarovski завершила свой бизнес в стране. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание Kleine Zeitung.
В марте 2022 года компания приостановила онлайн-продажи в России. Через год заявила о решении уйти с рынка РФ из-за санкционных, экономических и других ограничений.
Swarovski производит рассыпные кристаллы, украшения, занимается огранкой синтетических и натуральных драгоценных камней.
Комментарии9
Главный бухгалтер
что ж теперь делать-то будем? как же выжить без Сваровски?
ВикторияГлавный бухгалтер
Люди в РФ должны пытаться выживать именно, не жить долго и счастливо?
Главный бухгалтер
да конечно, без Сваровски - это именно выживание. и нормально, долго и счастливо без няго вряд ли получится
ВикторияГлавный бухгалтер
Да, для некоторых это важно. Посчитаете сколько на них этих кристаллов Сваровски? Хотите поменять этих людей, чтоб они только водку любили, как Вы?
Елена Фролова
😂😂😂 насмешили...., сваровски, кристаллы Swarovski не являются природным хрусталём, а также не имеют кристаллической решетки. Сегодня вЯкутии разведано и предварительно оценено около 800 кимберлитовых трубок, 150 из них содержат алмазы, 13- имеют промышленное значение. По оценкам специалистов, вЯкутии сосредоточено 83,3 % запасовалмазов России и в настоящее время добывается до 99,8 % объема российского алмазного сырья.
ВикторияГлавный бухгалтер
Ну и что? Вы собираетесь на костюмы девочкам гимнасткам-художницам клеить якутские алмазы? )
ОльгаГлавный бухгалтер
И наши бабы так по автобану, все как одна в якутских алмазах. И в ушах, и в зубах, и авоськами в холодильник. Не смешите россиян, мы и так с рождения веселые.
Елена
Это прям печалька года) Вернутся через некоторое время и дальше будут зарабатывать, вот если бы мы их байкотировали как покупатели, вот это было бы да, а так громкие фразы и не более.
ОльгаГлавный бухгалтер
Совершенно не печалька. Была нормальная бижу, будет дерибас. Мы это в СССР проходили. В принципе, было всё: лаврушка на полках магазинов, галоши фабрики Скороход, мыло - банное. Да, не помирали.
Во всем мире проблемы с ИИ решают, а у нас каким мхом уличный туалет утеплить. Норм.