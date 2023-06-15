Компания Swarovski полностью прекратила бизнес в России

Как ИП на патенте правильно выбрать физический показатель на год, когда есть сомнения

Применение патентной системы не продлевается автоматически на следующий налоговый период. У предпринимателей возникает вопрос: если сейчас физический показатель (например, количество работников) один, но он может измениться в течение года, как нам быть? Как поступить с патентом, если физический показатель увеличится? А если физический показатель уменьшится?