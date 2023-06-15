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Ведение бизнеса

Компания Swarovski полностью прекратила бизнес в России

Swarovski закрыл 12 магазинов и свернул онлайн-продажи.
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Австрийская компания Swarovski завершила свой бизнес в стране. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание Kleine Zeitung.

В марте 2022 года компания приостановила онлайн-продажи в России. Через год заявила о решении уйти с рынка РФ из-за санкционных, экономических и других ограничений.

Swarovski производит рассыпные кристаллы, украшения, занимается огранкой синтетических и натуральных драгоценных камней.

Комментарии

9
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 31 минуту назад

    Главный бухгалтер

    что ж теперь делать-то будем? как же выжить без Сваровски?

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 13 минут назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      как же выжить без Сваровски?

      Люди в РФ должны пытаться выживать именно, не жить долго и счастливо?

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 6 минут назад

        Главный бухгалтер

        да конечно, без Сваровски - это именно выживание. и нормально, долго и счастливо без няго вряд ли получится

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 14 секунд назад

          ВикторияГлавный бухгалтер

          и нормально, долго и счастливо без няго вряд ли получится

          Да, для некоторых это важно.  Посчитаете сколько на них этих кристаллов Сваровски? Хотите поменять этих людей, чтоб они только водку любили, как Вы?

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  • Логотип elena.frolova79
    elena.frolova79 26 минут назад

    Елена Фролова

    😂😂😂 насмешили...., сваровски, кристаллы Swarovski не являются природным хрусталём, а также не имеют кристаллической решетки.  Сегодня вЯкутии разведано и предварительно оценено около 800 кимберлитовых трубок, 150 из них содержат алмазы, 13- имеют промышленное значение. По оценкам специалистов, вЯкутии сосредоточено 83,3 % запасовалмазов России и в настоящее время добывается до 99,8 % объема российского алмазного сырья.

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 11 минут назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      кристаллы Swarovski не являются природным хрусталём, а также не имеют кристаллической решетки.

      Ну и что? Вы собираетесь на костюмы девочкам гимнасткам-художницам клеить якутские алмазы? )

    • Логотип Lekabuh
      Lekabuh 7 минут назад

      ОльгаГлавный бухгалтер

      И наши бабы так по автобану, все как одна в якутских алмазах. И в ушах, и в зубах, и авоськами в холодильник. Не смешите россиян, мы и так с рождения веселые.

  • Логотип bestiya7460
    bestiya7460 11 минут назад

    Елена

    Это прям печалька года) Вернутся через некоторое время и дальше будут зарабатывать, вот если бы мы их байкотировали как покупатели, вот это было бы да, а так громкие фразы и не более.

    • Логотип Lekabuh
      Lekabuh 3 минуты назад

      ОльгаГлавный бухгалтер

      Совершенно не печалька. Была нормальная бижу, будет дерибас. Мы это в СССР проходили. В принципе, было всё: лаврушка на полках магазинов, галоши фабрики Скороход, мыло - банное. Да, не помирали. 

      Во всем мире проблемы с ИИ решают, а у нас каким мхом уличный туалет утеплить. Норм.

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