Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Малый и средний бизнес

В 2022 году больше всего выросли МСП-компании

Почти 28 тысяч предпринимателей перешли в высокую категорию бизнеса.
32

Малые и средние предприятия были самыми активными в 2022 году. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Чаще всех остальных малых и средних предприятий в прошлом году вырастали и переходили в более высокую категорию бизнеса компании в оптовой и розничной торговле, а также в ресторанной сфере, - сказал Александр Исаевич.

Рост заметен в сфере услуг по доставке продуктов питания, у компаний, которые занимаются автомобильными грузовыми перевозками.

В Республике Ингушетия больше всего предприятий перешли из категории микро- в малый бизнес.

Из микро- в средний бизнес быстрее всех переходили предприниматели из Ульяновской, Мурманской и Архангельской областей, а также бизнесмены Алтайского и Красноярского края.

Максимальное число переходов из малого в средний бизнес продемонстрировала Республика Саха (Якутия).

По итогам 2022 года почти 28 тыс. малых и микропредприятий перешли в более высокую категорию бизнеса.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Как расчёт маржинальной прибыли может помочь бизнесу? Где и как использовать рассчитанные значения?

    Михаил делает кошачьи домики и меховые игрушки, но не понимает, каких товаров продавать больше. Можно следовать методу проб и ошибок, а можно рассчитать маржинальную прибыль. Расскажем и покажем на примере, что такое маржинальная прибыль, как её считать и как она поможет оптимизировать ассортимент.

    Как расчёт маржинальной прибыли может помочь бизнесу? Где и как использовать рассчитанные значения?
    4
    Налог на имущество

    ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения

    Из этого мини-курса вы узнаете:что является налоговой базой по налогу на имущество;на основании чего формируются сообщения по имущественным налогам;как сообщение отправляется налогоплательщику;что будет если сумма налога не совпадает с уплаченной.

    ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Дебиторская задолженность

    Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?

    В ст. 266 НК определен перечень ситуаций, когда для целей налогообложения долг признается безнадежным и его можно списать в расходы.

    Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?
    33
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    ГК РФ

    Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?

    Услуги оказаны, контрагент не платит, общение прекратил и на претензии не отвечает. Иногда ситуация может осложниться тем, что ошибки в оформлении договорных отношений, делают выгодным молчание контрагента.

    Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?
    39
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Зачем предпринимателю развивать собственный бренд? 7 веских причин

    Есть мнение, что бренд — это про гигантов рынка. На самом деле обозначение нужно даже небольшому бизнесу. Разберем семь причин заняться развитием собственного бренда, если вы — предприниматель.

    Зачем предпринимателю развивать собственный бренд? 7 веских причин
    4
    58
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Автоматизация учета

    Роль чат-ботов в бухгалтерии: автоматизация, консультации и другие функции

    Бухгалтеры ежедневно сталкиваются со множеством однообразных задач по бухучёту, требующих внимательности и тщательной обработки данных. Отслеживание финансовых операций, составление отчётов, обработка платежей — всё это занимает значительное время и увеличивает риск возникновения ошибок. В бизнес-среде всё больше организаций обращается к использованию чат-ботов в бухгалтерии, и в этой статье мы расскажем почему.

    Роль чат-ботов в бухгалтерии: автоматизация, консультации и другие функции
    1
    70
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Ликвидация бизнеса

    Ликвидация и «Вестник государственной регистрации». Как подать сообщение (объявление) о ликвидации юридического лица в Вестник госрегистрации

    Журнал «Вестник государственной регистрации» — это специализированное средство массовой информации, выходящее с 2004 года. Журнал предоставляет возможность всем заинтересованным лицам своевременно из одного источника получать официальную информацию налоговых органов и российских предприятий и организаций, которую они обязаны публиковать в соответствии с законодательством. Журнал представляет собой еженедельное печатное издание, выходящее по средам.

    Ликвидация и «Вестник государственной регистрации». Как подать сообщение (объявление) о ликвидации юридического лица в Вестник госрегистрации
    68
    Логотип Docrobot
    Docrobot
    ЭДО

    Обязательная машиночитаемая доверенность: ответы на часто задаваемые вопросы

    С 1 сентября 2023 года сотрудникам, которые участвуют во внешнем электронном документообороте компании, понадобится машиночитаемая доверенность (закон от 19.12.2022 № 536-ФЗ). Рассказываем, как подготовиться к работе по новым правилам и адаптировать к ним внутренние бизнес-процессы.

    Обязательная машиночитаемая доверенность: ответы на часто задаваемые вопросы
    1
    86
    Логотип nlukina
    nlukina
    Новости ФНС

    Егоров: под проверки попадают только 0,01% компаний. ФНС перешла на предпроверочный анализ

    Всего 0,01% компаний в малом бизнесе попадают под налоговые проверки. Остальных налоговики проверяют на предпроверочном анализе. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров на ПМЭФ.

    Егоров: под проверки попадают только 0,01% компаний. ФНС перешла на предпроверочный анализ
    127
    Читать еще