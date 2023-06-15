В 2022 году больше всего выросли МСП-компании

Почти 28 тысяч предпринимателей перешли в высокую категорию бизнеса.

Малые и средние предприятия были самыми активными в 2022 году. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Чаще всех остальных малых и средних предприятий в прошлом году вырастали и переходили в более высокую категорию бизнеса компании в оптовой и розничной торговле, а также в ресторанной сфере, - сказал Александр Исаевич.

Рост заметен в сфере услуг по доставке продуктов питания, у компаний, которые занимаются автомобильными грузовыми перевозками.

В Республике Ингушетия больше всего предприятий перешли из категории микро- в малый бизнес.

Из микро- в средний бизнес быстрее всех переходили предприниматели из Ульяновской, Мурманской и Архангельской областей, а также бизнесмены Алтайского и Красноярского края.

Максимальное число переходов из малого в средний бизнес продемонстрировала Республика Саха (Якутия).

По итогам 2022 года почти 28 тыс. малых и микропредприятий перешли в более высокую категорию бизнеса.