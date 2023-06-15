«Яндекс Маркет» будет закупать товары на открытых аукционах

Маркетплейс «Яндекс Маркет» начнет закупать товары у поставщиков на аукционах. Об этом пишет «Коммерсант».

Такое решение позволит компании сократить издержки и снизить зависимость от продавцов. А также увеличить ассортимент товаров и пополнить склады в регионах.

Самим поставщикам такой механизм может быть не всегда выгодным. Им придется снижать цены, чтобы продать «Яндекс Маркету» как можно больше продукции.

Сейчас маркетплейс проводит несколько тендеров по закупке бытовой техники, электроники, товаров для дома, спорта и детей.

До этого «Яндекс Маркет» искал поставщиков самостоятельно, на прямые продажи приходилось около 25% оборота. Компания планирует покупать на аукционах примерно одну треть от этого объема.