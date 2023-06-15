Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Маркетплейсы

«Яндекс Маркет» будет закупать товары на открытых аукционах

Компания собирается расширить линейку товаров и заполнить региональные склады.
34

Маркетплейс «Яндекс Маркет» начнет закупать товары у поставщиков на аукционах. Об этом пишет «Коммерсант».

Такое решение позволит компании сократить издержки и снизить зависимость от продавцов. А также увеличить ассортимент товаров и пополнить склады в регионах.

Самим поставщикам такой механизм может быть не всегда выгодным. Им придется снижать цены, чтобы продать «Яндекс Маркету» как можно больше продукции.

Сейчас маркетплейс проводит несколько тендеров по закупке бытовой техники, электроники, товаров для дома, спорта и детей.

До этого «Яндекс Маркет» искал поставщиков самостоятельно, на прямые продажи приходилось около 25% оборота. Компания планирует покупать на аукционах примерно одну треть от этого объема.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Банкротство физических лиц

    Возврат акций в конкурсную массу. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делам о банкротстве.

    Рассмотрим обособленный спор в рамках дела о банкротстве физического лица. Сделка по продаже принадлежавших должнику бездокументарных акций и последующая сделка дарения тех же акций были признаны недействительными.

    Возврат акций в конкурсную массу. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делам о банкротстве.
    4
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Как расчёт маржинальной прибыли может помочь бизнесу? Где и как использовать рассчитанные значения?

    Михаил делает кошачьи домики и меховые игрушки, но не понимает, каких товаров продавать больше. Можно следовать методу проб и ошибок, а можно рассчитать маржинальную прибыль. Расскажем и покажем на примере, что такое маржинальная прибыль, как её считать и как она поможет оптимизировать ассортимент.

    Как расчёт маржинальной прибыли может помочь бизнесу? Где и как использовать рассчитанные значения?
    25
    Налог на имущество

    ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения

    Из этого мини-курса вы узнаете:что является налоговой базой по налогу на имущество;на основании чего формируются сообщения по имущественным налогам;как сообщение отправляется налогоплательщику;что будет если сумма налога не совпадает с уплаченной.

    ФНС просит сверить суммы по имущественным налогам и подать пояснения
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Дебиторская задолженность

    Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?

    В ст. 266 НК определен перечень ситуаций, когда для целей налогообложения долг признается безнадежным и его можно списать в расходы.

    Безнадежная дебиторка: когда можно законно списать в расходы?
    52
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    ГК РФ

    Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?

    Услуги оказаны, контрагент не платит, общение прекратил и на претензии не отвечает. Иногда ситуация может осложниться тем, что ошибки в оформлении договорных отношений, делают выгодным молчание контрагента.

    Контрагент не отвечает на претензию. Как обернуть это в свою пользу?
    67
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Личный бренд

    Зачем предпринимателю развивать собственный бренд? 7 веских причин

    Есть мнение, что бренд — это про гигантов рынка. На самом деле обозначение нужно даже небольшому бизнесу. Разберем семь причин заняться развитием собственного бренда, если вы — предприниматель.

    Зачем предпринимателю развивать собственный бренд? 7 веских причин
    4
    75
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Автоматизация учета

    Роль чат-ботов в бухгалтерии: автоматизация, консультации и другие функции

    Бухгалтеры ежедневно сталкиваются со множеством однообразных задач по бухучёту, требующих внимательности и тщательной обработки данных. Отслеживание финансовых операций, составление отчётов, обработка платежей — всё это занимает значительное время и увеличивает риск возникновения ошибок. В бизнес-среде всё больше организаций обращается к использованию чат-ботов в бухгалтерии, и в этой статье мы расскажем почему.

    Роль чат-ботов в бухгалтерии: автоматизация, консультации и другие функции
    1
    84
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Ликвидация бизнеса

    Ликвидация и «Вестник государственной регистрации». Как подать сообщение (объявление) о ликвидации юридического лица в Вестник госрегистрации

    Журнал «Вестник государственной регистрации» — это специализированное средство массовой информации, выходящее с 2004 года. Журнал предоставляет возможность всем заинтересованным лицам своевременно из одного источника получать официальную информацию налоговых органов и российских предприятий и организаций, которую они обязаны публиковать в соответствии с законодательством. Журнал представляет собой еженедельное печатное издание, выходящее по средам.

    Ликвидация и «Вестник государственной регистрации». Как подать сообщение (объявление) о ликвидации юридического лица в Вестник госрегистрации
    76
    Читать еще