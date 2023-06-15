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Экономика России

Плановая экономика может снова возродиться, предупредила глава ЦБ

Большой риск сейчас есть в том, что государство будет принимать решения, куда направлять ресурсы и какие проекты развивать, объяснила Набиуллина.
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в экономике быстро идет структурная перестройка. Худшие прогнозы не оправдались, но есть риски. Об этом пишет «РБК».

— Я уже не говорю о риске реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное, но на самом деле государству достаточно у себя сконцентрировать право принимать решение, какие производства, какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы, и, на мой взгляд, это большой риск, — сказала Эльвира Набиуллина.

Весной 2022 года Минэкономразвития, Росстат, ФНС, ФТС и Минпромторг решили, что сейчас в стране нецелесообразно вводить плановую экономику.

Летом 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что необходимо уйти от абсолютно рыночной промышленной политики, чтобы обеспечить независимость страны.

Комментарии

1
  • Логотип Мирам
    Мирам 29 минут назад

    а говорилось, что количество стат. отчетов планируется уменьшать...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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