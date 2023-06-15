🤔Бухгалтеры, как часто вы меняете работу?

Мы стали писать много новостей про наш крутейший сервис бухгалтерских вакансий — Клерк.Работа — и внезапно нам прилетело письмо. Вот какое:
— Вас почитать, так бухгалтер должен постоянно за вакансиями следить — кого ищут да сколько платят. А может, я не хочу искать работу? Может, мне нравится моя работа и я не планирую ее вообще менять? Я же не попрыгун чуть что не понравилось и сразу увольняться!
Мы согласны: чуть что и сразу увольняться — это как-то слишком. Но как часто вообще стоит менять работу?
У каждого своя точка зрения, так что мы сделали опрос:
Расскажите в комментариях, следите ли вы за вакансиями — и почему?
Комментарии2
Ирина
А почему можно только один вариант?
Стоит, если ты собственник компании