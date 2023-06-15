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Бухгалтеры

🤔Бухгалтеры, как часто вы меняете работу?

Опрос дня: как думаете, стоит ли «засиживаться» на одном месте?
83

Мы стали писать много новостей про наш крутейший сервис бухгалтерских вакансий — Клерк.Работа — и внезапно нам прилетело письмо. Вот какое:

— Вас почитать, так бухгалтер должен постоянно за вакансиями следить — кого ищут да сколько платят. А может, я не хочу искать работу? Может, мне нравится моя работа и я не планирую ее вообще менять? Я же не попрыгун чуть что не понравилось и сразу увольняться!

Мы согласны: чуть что и сразу увольняться — это как-то слишком. Но как часто вообще стоит менять работу?

У каждого своя точка зрения, так что мы сделали опрос:

Как часто бухгалтеру стоит менять работу?

Расскажите в комментариях, следите ли вы за вакансиями — и почему?

Комментарии

2
  • Логотип IriEro
    IriEro 43 минуты назад

    Ирина

    А почему можно только один вариант?

  • Логотип Rolen
    Rolen 14 минут назад

    как думаете, стоит ли «засиживаться» на одном месте?

    Стоит, если ты собственник компании

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