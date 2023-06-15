🤔Бухгалтеры, как часто вы меняете работу?

Опрос дня: как думаете, стоит ли «засиживаться» на одном месте?

Мы стали писать много новостей про наш крутейший сервис бухгалтерских вакансий — Клерк.Работа — и внезапно нам прилетело письмо. Вот какое:

— Вас почитать, так бухгалтер должен постоянно за вакансиями следить — кого ищут да сколько платят. А может, я не хочу искать работу? Может, мне нравится моя работа и я не планирую ее вообще менять? Я же не попрыгун чуть что не понравилось и сразу увольняться!

Мы согласны: чуть что и сразу увольняться — это как-то слишком. Но как часто вообще стоит менять работу?

У каждого своя точка зрения, так что мы сделали опрос:

Как часто бухгалтеру стоит менять работу? Как только понимаешь, что вырос профессионально и хочется двигаться дальше

Как можно реже. Особенно если хочешь стать главбухом

Все индивидуально: не думаю, что есть какой-то конкретный сигнал

Когда вынуждают обстоятельства

А зачем менять работу? Не увольняют, значит, все хорошо

Я почти постоянно собеседования прохожу. Тренируюсь на всякий случай

Напишу свой вариант в комментариях

Расскажите в комментариях, следите ли вы за вакансиями — и почему?