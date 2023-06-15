Бухгалтеры получают странные требования из-за ЕНС, а физлиц заставляют сразу платить налоги за 2016-2019 годы

Недавно на «Клерке» писали, что налоговики требуют от бухгалтеров объяснений по переплате НДФЛ с 2016 года.
В комментариях выяснилось, что появляются в требованиях и страховые взносы за октябрь 2017 года.
Мы спросили, что сейчас происходит, у налогового адвоката Екатерины Болдиновой. Вот что она ответила.
— Это явление также связано с тем, что сейчас активно прогружаются и сводятся данные налогоплательщиков на ЕНС. И если бухгалтеры получают требования о предоставлении пояснений, то многие налогоплательщики-физлица получают сразу же требования об уплате налогов. Причем все за те же 2016-2019 годы, срок оплаты по которым, конечно, давно прошел.
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