Бухгалтеры получают странные требования из-за ЕНС, а физлиц заставляют сразу платить налоги за 2016-2019 годы

Кому-то прилетают требования по НДФЛ 2016 года, кому-то на ЕНС вписывают страховые взносы по сроку уплаты октябрь 2017. Но это еще не все.

Недавно на «Клерке» писали, что налоговики требуют от бухгалтеров объяснений по переплате НДФЛ с 2016 года.

В комментариях выяснилось, что появляются в требованиях и страховые взносы за октябрь 2017 года.

Мы спросили, что сейчас происходит, у налогового адвоката Екатерины Болдиновой. Вот что она ответила.

— Это явление также связано с тем, что сейчас активно прогружаются и сводятся данные налогоплательщиков на ЕНС. И если бухгалтеры получают требования о предоставлении пояснений, то многие налогоплательщики-физлица получают сразу же требования об уплате налогов. Причем все за те же 2016-2019 годы, срок оплаты по которым, конечно, давно прошел.