Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

НДФЛ

Налоговики требуют от бухгалтеров объяснений по переплате НДФЛ с 2016 года

Бухгалтеры стали массово получать из ИФНС требования о несоответствии уплаченной сумму НДФЛ и исчисленной по форме 6-НДФЛ.
81

Об этом, в частности, рассказывают на нашем форуме.

Налоговики просят сверить начисление и уплату за период с 2016 по 2022 годы.

Бухгалтеры в недоумении. Ведь с 2016 прошло уже немало лет.

Как выяснилось, разницу налоговики зафиксировали до того, как был сдан годовой 6-НДФЛ. После его сдачи уплаты и начисления сошлись, но налоговики все равно ждут пояснений, почему была переплата.

А вот у подписчицы нашего канала «Красный уголок бухгалтера» переплата по НДФЛ действительно имеется. Просто компания в прошлом году каждый раз платила чуть больше налога, чем удерживала.

Кроме того, иногда в 2022 году бухгалтеры путали КБК 13% и 15%. Из-за этого может быть переплата на КБК 13%.

Ранее мы рассказывали, что в ответ на сданный 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года бухгалтерам приходят требования с ошибками за 2018 год.

Комментарии

2
  • Логотип bm4292
    bm4292 23 минуты назад

    Oxana999

    мне тоже присылали, за 21год, но, правда, заслуженно) сдала корректировку

  • Логотип Манька-облигация
    Манька-облигация 53 секунды назад

    Главный бухгалтер

    Сегодня созвонилась с ФНС, сказали, написать пояснение. А Уведомление так грозно называется вызовом в налоговую с датой и временем😫. Хорошо, не долги))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
НДС

Бухгалтерам: рассказываем, как работать с НДС по авансовым платежам

Когда продавец получает аванс, ему нужно исчислить НДС. Но даже в такой простой ситуации возникают свои сложности и проблемы. Как их избежать, какие проводки делать — читайте в статье.

Бухгалтерам: рассказываем, как работать с НДС по авансовым платежам
44
Логотип Ботаникс
Ботаникс
Общество

Для бухгалтеров садоводов. Подробный Лунный календарь садоводов и огородников на июнь 2023 года

Подробный Лунный календарь садоводов и огородников на июнь 2023 года, перейдите по ссылке и узнайте самые подробные рекомендации на каждый день этого месяца.

Для бухгалтеров садоводов. Подробный Лунный календарь садоводов и огородников на июнь 2023 года
3
101
Логотип Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
Выездные налоговые проверки

Проверки бизнеса в 2023 году. Стоит ли ждать незваных гостей

По словам руководителя налоговой службы Д. Егорова частота выездных налоговых проверок сократилась в 10 раз, однако выросли доначисления на одну ВНП — до 50 млн руб. для юрлиц, до 12 млн руб.  для ИП. Налоговики «бьют» наверняка, лишь будучи уверенными, что не «потратят» ВНП впустую. Поэтому надо сделать все, чтобы незваные гости не застали врасплох.

Проверки бизнеса в 2023 году. Стоит ли ждать незваных гостей
85
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Финансовый анализ

Финансовый анализ. Как проводить аналитику направлений на производствах?

Часто собственники или топ-менеджеры, посмотрев на цифры отчёта о прибыли, задаются вопросами: «Куда смотреть? О чём мне говорит этот показатель?». Особенно это актуально для компаний, которые занимаются производством. Объясняем, как подготовиться и провести аналитику направлений на производствах.

Финансовый анализ. Как проводить аналитику направлений на производствах?
23
Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке
Отпускные

Как рассчитать отпускные в 2023 году

За 3 календарных дня до начала отпуска работнику рассчитывают и выплачивают отпускные. При расчёте учитывают заработок за последний год, количество отработанных дней, премии и повышение зарплаты. В статье расскажем, как рассчитать отпускные в 2023 году и на что обратить внимание при расчёте.

Как рассчитать отпускные в 2023 году
34
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Новые требования к указанию стоимости товаров. Цена будет за килограмм и литр

Предлагается установить правило указания цены во избежание заблуждения потребителя. Продавцы будут указывать информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения (за 1 килограмм, 1 литр).

23
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Выездные налоговые проверки

Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. (Часть №1)

«Выездная налоговая проверка — это когда налоговый инспектор может прийти к вам домой и спросить: «А где тут ваш офис?» © Константин Чупырь 2023.

Тук-тук-тук! Здравствуйте! К вам выездная налоговая проверка. Вы нас не ждали, а мы уже приперлись. (Часть №1)
75
Логотип ЗащитникБизнеса
ЗащитникБизнеса
УК РФ

Ответственность бенефициара по уголовным делам за уклонение от уплаты налогов

Следственно-судебная практика по статьям 198 и 199 УК в 2023 году приобрела публичный и показательно-репрессивный вектор развития. Расскажу о новых рисках бенефициара при расследовании налоговых дел.

Ответственность бенефициара по уголовным делам за уклонение от уплаты налогов
48
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Отпуска

«Сюрпризы» лета. 5 ненужных вещей при кишечной инфекции

Кишечные инфекции — летняя опасность! Именно с наступлением этого прекрасного времени года растет число кишечных инфекций. Расскажем, что делать не надо, если подцепили вирус.

«Сюрпризы» лета. 5 ненужных вещей при кишечной инфекции
1
92
Логотип nlukina
nlukina
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как уточнять ЕНП. Что делать если допущена ошибка в КПП, КБК, ОКТМО и сумме?

В этом году компании подают в ИФНС уведомление по ЕНП об исчисленных суммах налога. Расскажем, как исправить в нем ошибку.

Как уточнять ЕНП. Что делать если допущена ошибка в КПП, КБК, ОКТМО и сумме?
82
Читать еще