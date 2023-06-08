Налоговики требуют от бухгалтеров объяснений по переплате НДФЛ с 2016 года

Бухгалтеры стали массово получать из ИФНС требования о несоответствии уплаченной сумму НДФЛ и исчисленной по форме 6-НДФЛ.

Об этом, в частности, рассказывают на нашем форуме.

Налоговики просят сверить начисление и уплату за период с 2016 по 2022 годы.

Бухгалтеры в недоумении. Ведь с 2016 прошло уже немало лет.

Как выяснилось, разницу налоговики зафиксировали до того, как был сдан годовой 6-НДФЛ. После его сдачи уплаты и начисления сошлись, но налоговики все равно ждут пояснений, почему была переплата.

А вот у подписчицы нашего канала «Красный уголок бухгалтера» переплата по НДФЛ действительно имеется. Просто компания в прошлом году каждый раз платила чуть больше налога, чем удерживала.

Кроме того, иногда в 2022 году бухгалтеры путали КБК 13% и 15%. Из-за этого может быть переплата на КБК 13%.

Ранее мы рассказывали, что в ответ на сданный 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года бухгалтерам приходят требования с ошибками за 2018 год.