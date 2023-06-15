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Налоги, взносы, пошлины

После заморозки налоговых соглашений с Западом россиянам не придется платить двойные налоги

Заявление о такой возможности сделал Минфин. Релоканты в недружественные страны смогут не платить налоги дважды.
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После приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с «недружественными» странами, россиянам все равно будут зачитывать налоги, которые уплачены за границей.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на ПМЭФ.

— Соглашения не планируются к денонсации, — подчеркнул Сазанов. — Будут приостановлены отдельные статьи соглашений, а не сами соглашения, поэтому в части физлиц нормы об избежании двойного налогообложения сохраняются, — цитирует замминистра Форбс.

Окончательное решение, когда будут приостановлены СИДН, остается за администрацией президента.

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