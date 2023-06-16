Центробанк признает квалифицированными инвесторов с 25 млн рублей

Имущественный ценз для квалифицированных инвесторов планируют поднять с 6 млн до 24-25 млн рублей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на представителя ЦБ Михаила Мамуту.

Но что мы считаем возможным — это повышение ценза в два этапа с определенным лагом — до 12 млн, например, и потом до 24–25 млн руб. С момента принятия закона, например, год действует первый шаг, потом начинает действовать второй шаг, - сказал Михаил Мамута.