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Инвестиции

Центробанк признает квалифицированными инвесторов с 25 млн рублей

Сейчас эта планка составляет 6 млн рублей. Чтобы быть признанным квалифицированным инвестором также понадобится и экономическое образование.
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Имущественный ценз для квалифицированных инвесторов планируют поднять с 6 млн до 24-25 млн рублей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на представителя ЦБ Михаила Мамуту.

Но что мы считаем возможным — это повышение ценза в два этапа с определенным лагом — до 12 млн, например, и потом до 24–25 млн руб. С момента принятия закона, например, год действует первый шаг, потом начинает действовать второй шаг, - сказал Михаил Мамута.

Помимо имущественного ценза, ЦБ включит в критерии отбора наличие экономического образования.

Ранее Центробанк планировал поднять имущественный ценз для инвесторов до 30 млн рублей.

Комментарии

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