🔥Все кодексы, письма, справочники и бланки для бухгалтера теперь на «Клерке»

У нас крутейшая для бухгалтера новость: теперь за письмами Минфина, ФНС и прочими документами не надо ходить на другие сайты. Мы открыли справочно-правовую систему!

Где смотреть

Переходите по ссылочке и заполняйте поля поиска вот здесь:

Какие документы можно найти

Практически любые, но главное — все нужные бухгалтеру в работе. Конечно же, НК, ТК и ГК прежде всего. А еще — сотни важных писем Минфина и ФНС и даже знаковых судебных решений.

Что еще интересно — есть инструменты и бланки, подобранные специально для бухгалтеров. Все собрали в одном месте, чтобы было удобно ❤️

Как пользоваться

Можно переходить в нужный раздел, если не помните точно, как называется нужный документ или инструмент. А можно все сделать быстрее и воспользоваться сразу поиском: он будет искать по всему сайту :)

Почему это круто

Потому что платные аккаунты и доступы в других справочно-правовых системах больше не будут нужны: на «Клерке» СПС бесплатная!