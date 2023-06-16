🔥Все кодексы, письма, справочники и бланки для бухгалтера теперь на «Клерке»

Где смотреть
Переходите по ссылочке и заполняйте поля поиска вот здесь:
Какие документы можно найти
Практически любые, но главное — все нужные бухгалтеру в работе. Конечно же, НК, ТК и ГК прежде всего. А еще — сотни важных писем Минфина и ФНС и даже знаковых судебных решений.
Что еще интересно — есть инструменты и бланки, подобранные специально для бухгалтеров. Все собрали в одном месте, чтобы было удобно ❤️
Как пользоваться
Можно переходить в нужный раздел, если не помните точно, как называется нужный документ или инструмент. А можно все сделать быстрее и воспользоваться сразу поиском: он будет искать по всему сайту :)
Почему это круто
Потому что платные аккаунты и доступы в других справочно-правовых системах больше не будут нужны: на «Клерке» СПС бесплатная!
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