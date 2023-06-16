Безналичные расчеты достигли 81,2% от всех платежей в стране

Доля безналичных расчетов в розничных платежах достигла 81,2%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на зампреда Центробанка Ольгу Скоробогатову.
Последние цифры по доле безналичных расчетов в розничном обороте у нас, коллеги, - это 81,2%. И мы, как ЦБ, будем менять прогноз, что мы планировали на конец года 80%, по нашим ожиданиям это будет 83-84%, - рассказала Ольга Скоробогатова.
Через три года исчезнут расчеты по системам Visa и Masterсard.
Покупатели смогут оплачивать товары и услуги с помощью отечественных платежных решений.
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