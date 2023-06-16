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Проверки

💣Путин: бизнес не должны проверять вообще, если он не причиняет риски людям и окружающей среде

Президент считает, что для такого бизнеса достаточно профилактических мероприятий.
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— Если бизнес не связан с причинением рисков людям или окружающей среде, его вообще не должны проверять, ни планово, ни внепланово. Достаточно профилактических мероприятий, — сказал Путин на ПМЭФ.

Кроме того, бизнес жалуется, что проверок стало меньше, но вместо контролеров больше приходят правоохранители.

— По сути, происходит подмена понятий. Говорим, что проверок не будет, а по факту они будут, только с другими людьми и по-другому называются, — возмутился президент.

Проверки там, где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами, и на это власти должны обратить особое внимание, распорядился Путин.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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