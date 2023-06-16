Будут ли повышать налоги и причем тут бюджетный пирог: глава Минфина рассказал, чего ждать бизнесу

Министру задали вопрос: будут ли повышать налоги? Он ответил неоднозначно.

Чтобы не повышать налоги, надо сократить расходы бюджета, считает Силуанов. Но это маловероятно. Об этом он заявил в ходе делового завтрака Сбера на ПМЭФ-2023.

Вопрос Силуанову задал Герман Греф: будет ли повышение налогов? Ответил министр так:

— Если мы хотим больших расходов, надо понять откуда возьмутся деньги. Варианта три. Первый — увеличивать дефицит, но за это заплатят население и бизнес. Второй — повысить налоги. Либо дополнительные расходы из действующего бюджетного пирога и траты, которые есть, перенесем на потом или отложим, — назвал Силуанов варианты.

Именно последнее решение министр считает правильным. Но оно наименее вероятно, сказал Силуанов. И закончил риторическим вопросом: