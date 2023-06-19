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Наличные деньги

40% банкоматов готовы принимать купюры нового образца

Центробанк до конца года заменит ветхие купюры номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей. Не исключено, что будут технические сбои.
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До конца 2023 года ЦБ собирается ввести в обращение банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей нового образца. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора Гознака Аркадия Трона.

Банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей будут введены в обращение в 2023 году. Обновленные купюры по 500 рублей появятся в 2024 году, а по 10 и 50 рублей - в 2025 году.

Около 40% банкоматов готовы принимать новые деньги.

Участники рынка сообщили, что введение банкнот нового образца может привести к всплеску мошенничества и технических сбоев.

Комментарии

1
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 35 секунд назад

    alex

    врубают печатный станок, который не выключался?

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