Смартфоны Samsung и LG запретят ввозить по параллельному импорту

На отечественном рынке есть собственные аналоги серверов, а телефоны от Samsung и LG могут заменить китайские смартфоны. Решение не затронет iPhone.

Минпромторг и Минцифры собираются запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных из недружественных стран, а также мобильные устройства Samsung и LG. Об этом пишет «Интерфакс».

Запретят ввозить серверы, которые производятся в России.

Из списков параллельного импорта уберут смартфоны Samsung и LG: у них есть китайские аналоги, которые не уступают по качеству.

Мы обсуждаем запрет тех позиций, по которым есть эффективные конкурентные аналоги - либо российские, либо из дружественных стран, - сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Смартфоны iPhone будут по-прежнему ввозить по параллельному импорту.