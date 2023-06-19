⚡ Стали известны точные даты выходных в 2024 году

Документ опубликован на федеральном портале.
Перенос такой:
с субботы 6 января на пятницу 10 мая;
с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;
с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;
с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;
с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.
Таким образом праздники (длинные выходные) в 2024 году будут такие:
с 30 декабря 2023 по 8 января 2024;
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 10 марта;
с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;
12 июня;
с 3 по 4 ноября;
с 29 по 31 декабря.
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