У бухгалтеров все чаще просят знать ФСБУ

Только за последние два месяца мы встречаем требование знать ФСБУ в каждой второй вакансии. Бухгалтерам нужно понимать, как работать с новыми стандартами, иначе вести бухучет без штрафов не получится.

Вот какие формулировки пишут работодатели в требованиях:

«Ведение бухгалтерского и налогового учета на участке учет капитальных вложений и основных средств, формирование стоимости объектов учета, ФСБУ 6,25,26, в оценках РСБУ, НУ, МСФО, проведение инвентаризации ОС»

Или:

«Знание и умение применять действующие ПБУ, ФСБУ»

Или совсем коротко:

«Основные средства: ФСБУ 6, 26, 25»

Каждый третий наш читатель, в свою очередь, признается, что знаний по ФСБУ не хватает, приходится искать, как разобраться в конкретной ситуации.

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