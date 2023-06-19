В строке 070 персонифицированных сведений не должно быть отрицательных сумм

Вместо СЗВ-М ежемесячно до 25 числа надо сдавать в ИФНС персонифицированные сведения о физлицах.

Туда надо включать всех работников, которые числятся в компании в отчетном месяце, работавших как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ.

Уволенных в отчетном периоде, а также тех, у кого не было выплат, тоже включают в отчет.

В УФНС по Мурманской области рассказали, на что обратить внимание при заполнении отчета.

1. Поле 070 не может принимать отрицательное значение.

В случае перерасчета сумм начисленных выплат в сторону уменьшения, надо сдать корректирующие сведения за соответствующий период, в котором ему были произведены первоначальные начисления.

2. Количество символов по строке 020 должно равняться 12 знакам.

Значение поля 020 «ИНН» является числовым показателем, поэтому указание там символов, не являющихся цифрами, недопустимо.

3. В разделе «Персональные данные физических лиц и сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу» данные о СНИЛС и ФИО указываются один раз, даже если работник увольнялся и вновь принят на работу в течение одного месяца.