Число денежных переводов в дружественные страны выросло в три раза

Каждый день банк ВТБ проводит до тысячи трансграничных переводов. С начала года клиенты банка перевели 17,8 млрд рублей.

С начала 2023 года клиенты ВТБ совершили больше 85 тыс. денежных переводов в дружественные страны. По сравнению с 2022 годом, этот показатель вырос в три раза. Об этом сказано на сайте банка.

Наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном - на них приходится более 90% от общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса, - говорится в сообщении ВТБ.

Розничные клиенты-физлица перевели средства в мягких (неконвертируемых) валютах на сумму 17,8 млрд рублей.

Чаще всего деньги переводят по реквизитам на банковский счет.