С ИИС-3 разрешат снимать средства на покупку жилья

У держателей новых инвестиционных счетов будет больше возможностей, чтобы снять вложенные деньги.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев завил, что с ИИС-3 нужно разрешить снимать деньги для приобретения жилья или оплаты обучения детей. Об этом пишут «Известия».

В этих случаях долгий срок финансового продукта перестает отпугивать инвесторов, - сказал Алексей Тимофеев.

Минфин сейчас продвигает поправки в Налоговой кодекс, которые позволят держателям ИИС-3 снимать средства, если наступит особая жизненная ситуация. Например, когда нужно оплатить медицинские услуги.