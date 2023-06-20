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ЕНП (единый налоговый платеж)

Пеней на положительное сальдо ЕНС пока нет. И возможно, не будет до конца года

С 01.01.2023 по 30.06.2023 налоговики не будут начислять пени на положительное сальдо ЕНС (когда налогу уплачен, а уведомление не сдано). Эту норму хотят продлить до конца года.
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Как сообщает ФНС в письме от 07.06.2023 № ЕД-18-8/1444, продление такой преференции нужно, чтобы избежать негатива со стороны бизнеса в условиях переходного периода по внедрению ЕНС.

Поясним, по постановлению Правительства от 29.03.2023 № 500 пени не начисляют на сумму недоимки, размер которой на день срока уплаты не превышает размер положительного сальдо ЕНС, увеличенный на сумму, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате любого налога.

Смотрите в нашей таблице, в каких случаях начисляются пени.

Ситуация

Пени

Налог уплачен, уведомление сдано

Пеней не будет

Налог уплачен, уведомление не сдано

Пеней пока не будет

Налог не уплачен, уведомление сдано

Будут пени

Налог не уплачен, уведомление не сдано

Будут пени

У нас есть разбор на тему особого порядка начисления пеней в 2023 году.

Комментарии

3
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 7 минут назад

    Ирина

    С 01.01.2023 по 30.06.2023 налоговики не будут начислять пени на положительное сальдо ЕНС

    Вот спасибо. Поклон до земли. Деньги заплатили - пени получили.

  • Логотип Natalie Chi
    Natalie Chi 2 минуты назад

    А если это заранее уплачен налог, на который уведомление вообще не полагается? Фиксированные взносы ИП, например. Вот перечислила я их за весь год и жду, пока срок наступит. И что, пени пойдут? Или я чего-то не понимаю.

  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 1 минуту назад

    Татьяна

    Л - логика. Главное постоянство. Есть отрицательное сальдо - есть пени, есть положительное сальдо - есть пени, есть ЕНС в принципе - есть пени. 

    Чего тут непонятного?

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