Пеней на положительное сальдо ЕНС пока нет. И возможно, не будет до конца года

Как сообщает ФНС в письме от 07.06.2023 № ЕД-18-8/1444, продление такой преференции нужно, чтобы избежать негатива со стороны бизнеса в условиях переходного периода по внедрению ЕНС.
Поясним, по постановлению Правительства от 29.03.2023 № 500 пени не начисляют на сумму недоимки, размер которой на день срока уплаты не превышает размер положительного сальдо ЕНС, увеличенный на сумму, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате любого налога.
Смотрите в нашей таблице, в каких случаях начисляются пени.
Ситуация
Пени
Налог уплачен, уведомление сдано
Пеней не будет
Налог уплачен, уведомление не сдано
Пеней пока не будет
Налог не уплачен, уведомление сдано
Будут пени
Налог не уплачен, уведомление не сдано
Будут пени
У нас есть разбор на тему особого порядка начисления пеней в 2023 году.
Комментарии3
Ирина
Вот спасибо. Поклон до земли. Деньги заплатили - пени получили.
А если это заранее уплачен налог, на который уведомление вообще не полагается? Фиксированные взносы ИП, например. Вот перечислила я их за весь год и жду, пока срок наступит. И что, пени пойдут? Или я чего-то не понимаю.
Татьяна
Л - логика. Главное постоянство. Есть отрицательное сальдо - есть пени, есть положительное сальдо - есть пени, есть ЕНС в принципе - есть пени.
Чего тут непонятного?