Пенсионеров Крайнего Севера бесплатно довезут до места отдыха

Минтруд упросит правила проезда пенсионеров-северян к месту отдыха и обратно. Об этом пишет «RG.RU».
Жители Крайнего Севера, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности имеют право на бесплатный проезд до места отдыха.
Важное условие – пенсионеры не должны работать.
В прошлом году такую помощь получили 233 тыс. человек. Реализация принципов социального казначейства и развитие информационных систем позволяют сократить вдвое сроки оформления этой выплаты, - сказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
Теперь заявки на бесплатный проезд будут рассматриваться за пять дней. Больше не нужно предъявлять справку, которая подтверждает цель поездки.
Если дополнительная информация предоставлена в Фонд пенсионного и социального страхования не вовремя, то срок продлят до 10 дней.
Получить право на бесплатный проезд можно, заполнив форму на портале Госуслуги или подав заявление в Социальном фонде.
К заявлению нужно приложить, фото, скан билетов, чек о покупке авиа- или железнодорожных билетов, справку о цене на проезд по маршруту, если пенсионер выбрал дорогие места.
После этого, пенсионеры получают деньги на счет в банке или почтовым переводом. Средняя сумма компенсации составляет 16 тыс. рублей.
С августа 2022 года пенсионеры могут возместить стоимость проезда на личном транспорте. Они могут вернуть деньги, которые потратили на топливо.
Комментарии4
у них и так пенсия северная
да. обхохочешься. что приснилось-то воспроизвёл
-с одновременным затягиванием сроков на местах и выматыванием донельзя бабушек-дедушек..
Может ли кладбище считаться местом отдыха?
по крайней мере, эта дорога оплачивается оперативней......