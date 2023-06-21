Пенсионеров Крайнего Севера бесплатно довезут до места отдыха

Неработающие пенсионеры могут возместить стоимость авиа- и железнодорожных билетов, а также получить деньги за топливо, если они поехали отдыхать на личном транспорте.

Минтруд упросит правила проезда пенсионеров-северян к месту отдыха и обратно. Об этом пишет «RG.RU».

Жители Крайнего Севера, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности имеют право на бесплатный проезд до места отдыха.

Важное условие – пенсионеры не должны работать.

В прошлом году такую помощь получили 233 тыс. человек. Реализация принципов социального казначейства и развитие информационных систем позволяют сократить вдвое сроки оформления этой выплаты, - сказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Теперь заявки на бесплатный проезд будут рассматриваться за пять дней. Больше не нужно предъявлять справку, которая подтверждает цель поездки.

Если дополнительная информация предоставлена в Фонд пенсионного и социального страхования не вовремя, то срок продлят до 10 дней.

Получить право на бесплатный проезд можно, заполнив форму на портале Госуслуги или подав заявление в Социальном фонде.

К заявлению нужно приложить, фото, скан билетов, чек о покупке авиа- или железнодорожных билетов, справку о цене на проезд по маршруту, если пенсионер выбрал дорогие места.

После этого, пенсионеры получают деньги на счет в банке или почтовым переводом. Средняя сумма компенсации составляет 16 тыс. рублей.

С августа 2022 года пенсионеры могут возместить стоимость проезда на личном транспорте. Они могут вернуть деньги, которые потратили на топливо.