Минпромторг создаст реестр производителей метанола

С 2024 года Минпромторг начнет формировать реестр производителей, продавцов и потребителей метанола. Об этом пишут «Известия».
Участники рынка будут регистрироваться в специальном списке. Для этого нужно отправить в министерство документы, которые подтверждают оборудование по производству, хранению, использованию и утилизации метанола.
Деятельность компаний, которые не вошли в реестр, запретят.
Помимо этого, производители метанола будут обязаны добавлять к продукту добавки, которые вызывают рвотный рефлекс. Это нужно, чтобы предотвратить отравления денатуратом.
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