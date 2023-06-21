Минпромторг создаст реестр производителей метанола

Если компании не будут включены в реестр, то им запретят работать. В метанол будут добавлять химикаты, которые вызывают рвоту, чтобы предотвратить отравления.

С 2024 года Минпромторг начнет формировать реестр производителей, продавцов и потребителей метанола. Об этом пишут «Известия».

Участники рынка будут регистрироваться в специальном списке. Для этого нужно отправить в министерство документы, которые подтверждают оборудование по производству, хранению, использованию и утилизации метанола.

Деятельность компаний, которые не вошли в реестр, запретят.

Помимо этого, производители метанола будут обязаны добавлять к продукту добавки, которые вызывают рвотный рефлекс. Это нужно, чтобы предотвратить отравления денатуратом.