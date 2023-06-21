Получить лицензии и разрешения можно на «Госуслугах» до 31 декабря 2024 года

Продлили эксперимент с электронными лицензиями. К концу 2023 года на «Госуслугах» будет можно получить более 400 разрешений.

Правительство продлило до 31 декабря 2024 года эксперимент по выдаче разрешений и лицензий в упрощенном порядке. Об этом пишет «Коммерсант».

К пилотному проекту присоединились Минспорт, Минэнерго, Минюст, ФАС и госкорпорация «Росатом». Теперь можно получить лицензии и разрешения от 43 ведомств и от двух госкорпораций.

Сейчас в упрощенном порядке можно получить 313 видов разрешений. К концу 2023 года на «Госуслугах» их будет больше 400. Так компании смогут быстрее выйти на рынок и начать работу.

Изначально эксперимент должен был закончиться 1 сентября 2023 года, но его решили продлить, чтобы закрепить в законе полученные результаты.