Получить лицензии и разрешения можно на «Госуслугах» до 31 декабря 2024 года

Правительство продлило до 31 декабря 2024 года эксперимент по выдаче разрешений и лицензий в упрощенном порядке. Об этом пишет «Коммерсант».
К пилотному проекту присоединились Минспорт, Минэнерго, Минюст, ФАС и госкорпорация «Росатом». Теперь можно получить лицензии и разрешения от 43 ведомств и от двух госкорпораций.
Сейчас в упрощенном порядке можно получить 313 видов разрешений. К концу 2023 года на «Госуслугах» их будет больше 400. Так компании смогут быстрее выйти на рынок и начать работу.
Изначально эксперимент должен был закончиться 1 сентября 2023 года, но его решили продлить, чтобы закрепить в законе полученные результаты.
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