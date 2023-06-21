В июле начнут продавать национализированные активы украинских олигархов

В середине июля 2023 года первые национализированные активы украинских олигархов в Крыму выставят на аукцион. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.
— Планируется продажа путем проведения конкурсных процедур следующих объектов, принадлежащих украинским бизнесменам: гипермаркет «Новацентр»; недвижимое имущество ООО «Эссокс Београд-Стари Град» (квартиры и нежилые помещения), недвижимое имущество пансионата в Евпатории по улице Горького, — сказал Владимир Константинов.
С ноября 2022 года в Крыму национализировали имущество 100 юридических и физических лиц.
На объектах провели инвентаризацию и кадастровые работы. Уже 70% имущества оформили в собственность республики Крым.
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