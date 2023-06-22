Минцифры разблокирует пиратские онлайн-кинотеатры

Площадки не должны распространять видео, которые официально представлены в стране, а также экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.

Минцифры собираются отменить блокировку сайтов, которые транслируют контент западных производителей, если он официально не представлен в России. Об этом пишут «РИА Новости».

Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях, - сказал источник издания.

Видео не должны быть легально представлены в РФ и находиться в прокате кинотеатров. Запрещено распространять экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.

С февраля 2022 году многие иностранные кинокомпании и стриминговые сервисы приостановили прокат своего контента в РФ. Например, Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix.