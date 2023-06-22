Покупатели потратили на успокоительные с конца мая 472 млн рублей. Это из-за сессий и ЕГЭ

В период экзаменов вырос спрос на успокоительные препараты. Каждый день в аптеках покупали по 224 тысячи растительных успокоительных и больше 60 тысяч пачек глицина.

С конца мая 2023 года объем продаж глицина вырос на 11% по сравнению со среднесуточными показателями с начала года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)

Суммарно покупатели потратили на глицин и растительные успокоительные 471,9 млн рублей.

— С начала года среднесуточный показатель потребления глицина в России составлял 55,2 тысячи упаковок. В период ЕГЭ он вырос до 61,2 тысячи пачек, — сказали в ЦРПТ.

Во время экзаменов купили 1,5 млн упаковок глицина на 89,9 млн рублей.

Растительные успокоительные средства также стали покупать на 16% больше.

В сутки россияне покупают 191,7 тыс. успокоительных на растительной основе. На это ушло 13,6 млн рублей.

В период ЕГЭ траты увеличились на 17%. Покупатели ежедневно уносили из аптек по 224 тыс. растительных успокоительных и тратили на это по 15,9 млн рублей.

— Ожидаем, что вскоре после завершения ЕГЭ спрос вернется к нормальным значениям, — сказал руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Глицин традиционно считается средством «разгона мозга», которое дают детям для повышения внимания и концентрации.