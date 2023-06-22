Tinkoff eCommerce создал платформу для запуска онлайн-бизнеса в 3 шага

Сервис позволяет создать продающий и эффективный интернет-магазин без дизайнеров и разработчиков. К нему можно подключить интернет-эквайринг и сразу начать принимать платежи.

Сам Tinkoff eCommerce сообщил, что представил бесплатный сервис для быстрого запуска онлайн-бизнеса.

Подойдет такой вариант начинающим онлайн-предпринимателям и продавцам на маркетплейсах, и владельцам образовательных проектов, предлагающих онлайн-курсы.

Вот что надо, чтобы воспользоваться платформой.

Сначала создать сайт: зарегистрироваться в Конструкторе сайтов, выбрать готовое визуальное решение. Потом добавить товары или услуги. Дальше подключить прием платежей и другие сервисы. Составить меню сайта и подключить эквайринг, выбрав из списка рекомендаций необходимые пункты (онлайн-оплату, условия доставки, обмена, возврата, оферту, контакты и др).

К своему сайту можно легко подключить онлайн-оплату. А если у предпринимателя еще не зарегистрирован бизнес или не подключен эквайринг, он может подать заявку на их оформление в процессе создания сайта.

Сервис полностью автоматизирован и на каждом из этапов создания дает подсказки. При желании готовый сайт можно настроить на свой вкус, изменив его визуальные составляющие.

Tinkoff eCommerce также берет на себя все работы по технической поддержке и обслуживанию сайта в режиме 24/7.

Комментирует Илья Кретов, директор платформы для роста онлайн-продаж Tinkoff eCommerce:

— Tinkoff eCommerce предлагает быстрое, простое и бесплатное решение для создания сайта без привлечения подрядчиков. Автоматизированный подход и списки рекомендаций делают продукт доступным для предпринимателя любого уровня: от новичка до уже опытного бизнесмена. Готовые дизайн-шаблоны упрощают поиск творческих решений, при этом предприниматель может в любой момент доработать сайт и сделать его уникальным. Наш продукт не только заметно облегчит старт бизнеса, но и в разы ускорит его запуск».