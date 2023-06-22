Tinkoff eCommerce создал платформу для запуска онлайн-бизнеса в 3 шага

Сам Tinkoff eCommerce сообщил, что представил бесплатный сервис для быстрого запуска онлайн-бизнеса.
Подойдет такой вариант начинающим онлайн-предпринимателям и продавцам на маркетплейсах, и владельцам образовательных проектов, предлагающих онлайн-курсы.
Вот что надо, чтобы воспользоваться платформой.
Сначала создать сайт: зарегистрироваться в Конструкторе сайтов, выбрать готовое визуальное решение.
Потом добавить товары или услуги. Дальше подключить прием платежей и другие сервисы. Составить меню сайта и подключить эквайринг, выбрав из списка рекомендаций необходимые пункты (онлайн-оплату, условия доставки, обмена, возврата, оферту, контакты и др).
К своему сайту можно легко подключить онлайн-оплату. А если у предпринимателя еще не зарегистрирован бизнес или не подключен эквайринг, он может подать заявку на их оформление в процессе создания сайта.
Сервис полностью автоматизирован и на каждом из этапов создания дает подсказки. При желании готовый сайт можно настроить на свой вкус, изменив его визуальные составляющие.
Tinkoff eCommerce также берет на себя все работы по технической поддержке и обслуживанию сайта в режиме 24/7.
Комментирует Илья Кретов, директор платформы для роста онлайн-продаж Tinkoff eCommerce:
— Tinkoff eCommerce предлагает быстрое, простое и бесплатное решение для создания сайта без привлечения подрядчиков. Автоматизированный подход и списки рекомендаций делают продукт доступным для предпринимателя любого уровня: от новичка до уже опытного бизнесмена. Готовые дизайн-шаблоны упрощают поиск творческих решений, при этом предприниматель может в любой момент доработать сайт и сделать его уникальным. Наш продукт не только заметно облегчит старт бизнеса, но и в разы ускорит его запуск».
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