Физлица могут уплатить налоги через сервисы ФНС

Есть как веб-версия этого сервиса, так и мобильное приложение «Налоги ФЛ».
Через личный кабинет можно просматривать налоговые уведомления, оплачивать онлайн текущие начисления и задолженность, пополнять баланс для будущих начислений, сообщает ФНС.
Чтобы уплачивать налоги было удобнее, реквизиты банковской карты можно сохранить, а также настроить автоплатеж.
Подключиться к сервису можно:
получив логин и пароль в любом налоговой инспекции;
с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг;
с помощью квалифицированной электронной подписи.
Кроме того, можно воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин физических лиц».
Там платить налоги можно без авторизации – единым налоговым платежом, по индексу документа, указанному в налоговом уведомлении, или заполнив все платежные реквизиты документа.
Комментарии