Физлица могут уплатить налоги через сервисы ФНС

Личные и бизнес-расходы ИП: как не перепутать и не нарушить закон

Как мы знаем, ИП — это не только работа, но и наша личная жизнь. Поэтому важно уметь правильно разделять расходы и доходы, чтобы бизнес и личные финансы не смешивались в одну кучу. Это не только поможет вам понимать, сколько вы тратите на личные нужды и сколько идет на развитие бизнеса, но и обеспечит соблюдение требований законодательства. В этом посте поделюсь своим опытом и мыслями на этот счет.