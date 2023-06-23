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Личные финансы

70% молодежи мечтают жить в достатке и тратить деньги без ограничений

Современная молодежь стремится к финансовой независимости, хочет открыть свое дело, найти любовь, создать семью и воспитать детей.
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Большинство молодых людей до 35 лет признались, что хотят быть обеспеченными, а также найти настоящую любовь и создать семью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «СберСтрахование жизни».

В 2023 году мечтают тратить деньги без ограничений 70% молодых людей. В прошлом году желающих достатка было только 44%.

На втором месте в списке желаний – встретить настоящую любовь. Этого хочет 61% опрошенных, в 2022 году к романтическим отношениям стремились 52%.

С 33% до 40% выросло число желающих создать семью и воспитать детей.

37% опрошенных стремятся иметь отдельное жилье, 18% — открыть свое дело, 17% — сохранить здоровье.

— Прагматиков, нацеленных на финансовое благополучие, больше среди мужчин (75% против 59%), а женщины оказались романтичнее (68% против 55%). Активнее других о своем стремлении жить в достатке говорили жители Кирова (87%), Махачкалы (86%) и Владивостока (85%), — сказали в «СберСтраховании жизни».

Чтобы воплотить в жизнь свои цели, 34,9% молодежи уже открывает деньги от случая к случаю. Тогда как 15,2% делают это регулярно.

91% для накоплений использует депозиты, 2% занимается инвестициями в ценные бумаги, а 0,4% откладывают средства в банковском приложении, пользуются счетом-копилкой.

В среднем за пять лет молодые люди хотели бы накопить 1,12 млн рублей.

Комментарии

5
  • Логотип sanyok.
    sanyok.
    Сотрудник
    1 час назад

    Император Человечества

    а работать никто не хочет, ну тогда понятно все

  • Логотип solyarii
    solyarii 1 час назад

    Shine_week

    А в какие-то времена молодежь хотела другого?)

    • Логотип Бухвентист
      Бухвентист 1 час назад

      Игорь Котов

      Да, во все времена хотели одного и того же, только сейчас, в большинстве своем, все легко этого добиться хотят, не прилагая усилий. 

  • Логотип FA
    FA 1 час назад

    Евгений

    У меня вопрос у оставшимся 30% - какие у них то тогда желания?

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 55 минут назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Дауншифтинг, может быть

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