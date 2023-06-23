70% молодежи мечтают жить в достатке и тратить деньги без ограничений

Современная молодежь стремится к финансовой независимости, хочет открыть свое дело, найти любовь, создать семью и воспитать детей.

Большинство молодых людей до 35 лет признались, что хотят быть обеспеченными, а также найти настоящую любовь и создать семью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «СберСтрахование жизни».

В 2023 году мечтают тратить деньги без ограничений 70% молодых людей. В прошлом году желающих достатка было только 44%.

На втором месте в списке желаний – встретить настоящую любовь. Этого хочет 61% опрошенных, в 2022 году к романтическим отношениям стремились 52%.

С 33% до 40% выросло число желающих создать семью и воспитать детей.

37% опрошенных стремятся иметь отдельное жилье, 18% — открыть свое дело, 17% — сохранить здоровье.

— Прагматиков, нацеленных на финансовое благополучие, больше среди мужчин (75% против 59%), а женщины оказались романтичнее (68% против 55%). Активнее других о своем стремлении жить в достатке говорили жители Кирова (87%), Махачкалы (86%) и Владивостока (85%), — сказали в «СберСтраховании жизни».

Чтобы воплотить в жизнь свои цели, 34,9% молодежи уже открывает деньги от случая к случаю. Тогда как 15,2% делают это регулярно.

91% для накоплений использует депозиты, 2% занимается инвестициями в ценные бумаги, а 0,4% откладывают средства в банковском приложении, пользуются счетом-копилкой.

В среднем за пять лет молодые люди хотели бы накопить 1,12 млн рублей.