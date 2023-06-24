Покупатели иностранных организаций будут размещать 20% акций на бирже

Компании, которые с дисконтом получили акции ушедших предприятий, будут обязаны размещать 20% бумаг на бирже.

Комиссия по контролю за иностранными инвестициями приняла решение, что организации, которые приобрели иностранные фирмы «со скидкой» должны выложить 20% акций на биржу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

— Мы планируем стимулировать финансовый рынок за счет создания новых возможностей для вложений, в том числе и граждан, — сказал Силуанов.

В мае 2023 года с подобной инициативой выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Так инвесторы смогут получить больше разнообразных финансовых инструментов.