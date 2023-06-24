Евросоюз ввел санкции против двух банков из новых регионов

23 июня 2023 года Евросоюз принял 11 пакет санкций против РФ. Об этом пишет «ТАСС».
Под ограничения попали Международный расчетный банк и «Центр международных расчетов», которые работают в новых регионах.
В санкционный лист также вошли компания по кибербезопасности Positive Technologies, «ЧВК Вагнер центр», участники рабочей группы по СВО, телеканал «Звезда» и военные корреспонденты.
Санкции будут применяться и против уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева и председателя правительства Чечни Муслима Хучиева.
Комментарии