Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Декларация по налогу на имущество

❗ Срок сдачи декларации по налогу на имущество хотят перенести на месяц раньше

Сейчас срок сдачи декларации по налогу на имущество организаций – 25 марта следующего года. ФНС предлагает установить новый срок – 25 февраля.
31

Такое предложение озвучено в письме ФНС от 14.06.2023 № БВ-15-7/60.

Таким образом налоговики прокомментировали законопроект по изменению сроков сдачи отчетности, который сейчас находится в Госдуме. О нем мы рассказывали тут. Он предполагает установить срок уплаты налогов – 25 число (сейчас – 28 число).

ФНС отмечает, что срок уплаты годового налога на имущество – 28 февраля, а срок сдачи отчета – 25 марта. То есть, заплатить надо раньше, чем отчитаться. Это неудобно.

Бизнес вынужден сдавать лишние уведомления.

Поэтому срок сдачи отчета целесообразно перенести на месяц раньше – на 25 февраля.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    Кого сегодня ищут на «Клерке»: вакансии дня

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    35
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Пятничный дайджест. Все самые популярные посты Трибуны этой недели в одном месте

    Не успели мы моргнуть, а неделя опять пронеслась словно комета. Давайте вспомним, что было интересного в Трибуне за эти пять дней. Подготовили для вас дайджест самых популярных постов. Напомним, свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

    Пятничный дайджест. Все самые популярные посты Трибуны этой недели в одном месте
    32
    Логотип Инмар (Inmar)
    Инмар (Inmar)
    Учет в торговле

    Как упростить товароучет в розничной торговле

    Товарный учет — это система. И если один элемент дает сбой, пострадать может вся цепочка, то есть бизнес рискует понести убытки или не получить планируемую прибыль. Обеспечить бесперебойную работу и минимизировать потери поможет грамотная организация товарного учета.

    Как упростить товароучет в розничной торговле
    101
    Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    Мотивация персонала

    Что удивило «Клерк» в окрестностях Геленджика. Дольмены, водопады, скалы, раковина три в одном

    На прошлой неделе «Клерк» поехал на один день в тур по красотам Краснодарского края, неподалеку от Геленджика. Расскажу вам про древние дольмены, Голубую бездну и ноу-хау пляжа в Прасковеевке.

    Что удивило «Клерк» в окрестностях Геленджика. Дольмены, водопады, скалы, раковина три в одном
    3
    170
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетинг

    Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция

    Рассказываем, как с помощью рекламы в интернете продвинуть свое дело и повысить доходы. Узнаете пять шагов, которые помогут подняться в бухгалтерском аутсорсинге.

    Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция
    1,2 тыс.
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
    Налоговые схемы

    Правильная схема бизнеса. Как легально сэкономить на налогах и расходах

    Экономия на налогах и расходах достигается путем анализа бизнес-процессов, а также оптимизации структуры расходов компании, включая налоговые выплаты. Но все это общие фразы, а вас наверняка заинтересовала правильная схема бизнеса с конкретными примерами и цифрами, и эта статья как раз посвящена таким примерам.

    Правильная схема бизнеса. Как легально сэкономить на налогах и расходах
    5
    163
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзоры для бухгалтера

    Налог на СВО, защита трудовых прав мобилизованных, образовательные льготы. Обзор военного права

    Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права военнослужащих. Подготовил обзор самых интересных законопроектов за май 2023 года.

    Налог на СВО, защита трудовых прав мобилизованных, образовательные льготы. Обзор военного права
    89
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Маркетплейсы

    Бухгалтер маркетплейса. Как разобраться с проводками и налогами

    Маркетплейсы стремительно набирают обороты, а бухгалтеров, разбирающихся в специфике работы с маркетплейсами не хватает. Огромное количество вакансий у работодателей, которые работаю с Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Lamoda. Разберитесь в особенностях, займите эту нишу и станьте специалистом по учету на маркетплейсе и зарабатывайте больше!

    Бухгалтер маркетплейса. Как разобраться с проводками и налогами
    107
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Трудовое право

    Работа несовершеннолетних: ограничения и новеллы в условиях трудоустройства. Часть 2

    Трудовые отношения с несовершеннолетними оформляются по общим правилам. При этом должны быть соблюдены предъявляемые к ТД обязательные требования.

    Работа несовершеннолетних: ограничения и новеллы в условиях трудоустройства. Часть 2
    46
    Читать еще