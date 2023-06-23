❗ Срок сдачи декларации по налогу на имущество хотят перенести на месяц раньше

Сейчас срок сдачи декларации по налогу на имущество организаций – 25 марта следующего года. ФНС предлагает установить новый срок – 25 февраля.

Такое предложение озвучено в письме ФНС от 14.06.2023 № БВ-15-7/60.

Таким образом налоговики прокомментировали законопроект по изменению сроков сдачи отчетности, который сейчас находится в Госдуме. О нем мы рассказывали тут. Он предполагает установить срок уплаты налогов – 25 число (сейчас – 28 число).

ФНС отмечает, что срок уплаты годового налога на имущество – 28 февраля, а срок сдачи отчета – 25 марта. То есть, заплатить надо раньше, чем отчитаться. Это неудобно.

Бизнес вынужден сдавать лишние уведомления.

Поэтому срок сдачи отчета целесообразно перенести на месяц раньше – на 25 февраля.