🤔Идеальный бухгалтер – это? Опрос для самых стойких в эту пятницу

Мы вот считаем, что к таким смело можно отнести любого участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.
Сообщество профессиональных бухгалтеров – это самое престижное отраслевое объединение для бухгалтеров в России. Здесь собираются самые крутые специалисты, чтобы поддерживать друг друга – и поднимать престиж профессии бухгалтера.
В карточках участников СПБ есть все основное: крутые навыки и умения, опыт работы и специализация и много чего другого, важного для работодателя. Но многие ведь все равно ищут какого-то суперспециалиста, который, как водится, и швец, и жнец, и на дуде игрец.
В жизни идеальный бухгалтер — это все равно человек, просто оочень крутой и профессиональный. Что, по вашему, он умеет?
Открываем болталку в комментариях :)
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