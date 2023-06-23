🤔Идеальный бухгалтер – это? Опрос для самых стойких в эту пятницу

Этот пост как мини-форум: здесь больше говорим не мы, а вы. Давайте рассуждать: кто такой идеальный бухгалтер?

Мы вот считаем, что к таким смело можно отнести любого участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это самое престижное отраслевое объединение для бухгалтеров в России. Здесь собираются самые крутые специалисты, чтобы поддерживать друг друга – и поднимать престиж профессии бухгалтера.

В карточках участников СПБ есть все основное: крутые навыки и умения, опыт работы и специализация и много чего другого, важного для работодателя. Но многие ведь все равно ищут какого-то суперспециалиста, который, как водится, и швец, и жнец, и на дуде игрец.

В жизни идеальный бухгалтер — это все равно человек, просто оочень крутой и профессиональный. Что, по вашему, он умеет?

Открываем болталку в комментариях :)