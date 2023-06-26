Спрос на наличные в южных регионах вырос на 70-80%

24 июня 2023 года жители южных регионов РФ начали снимать наличные деньги. Спрос вырос на 70-80%, а по всей стране – на 30%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Внештатной ситуации удалось избежать, обстановка стабилизировалась, - заявил Белоусов.

Также вице-премьер добавил, что на южных территориях не было перебоев с продовольствие, даже несмотря на повышенный спрос на продукты. Дефицита не было и запасов хватило.

Сейчас ведомства анализируют цены в торговых сетях.