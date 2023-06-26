Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

ЕНП (единый налоговый платеж)

В личном кабинете нет расшифровки отложенных переплат

В разделе ЕНС личных кабинетов есть разделы с сальдо, отложенной переплатой, предстоящими платежками.
33

ИП в Telegram-чате ФНС жалуются, что расшифровка отложенной переплаты отсутствует.

Как правило, там сейчас находятся взносы 1% за 2021 год, уплаченные до 01.01.2023 теми ИП, которые имели право на отсрочку этих взносов. Также там могут быть взносы 1% за 2022 год, если вы их уплатили в 2022 году.

Если вы подавали заявление на зачет фиксированных взносов за 2023 год, то они тоже будут в этом разделе ЛК.

Но чтобы точно узнать, на какие КБК зарезервирована эта сумма, нужно обратиться в налоговую службу, потому в ЛК эта информация пока недоступна.

Знать точный КБК нужно, если вы хотите отменить этот зачет, поднять деньги на сальдо ЕНС и затем вернуть их.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческие отчеты

    Особенности составления отчета о движении денежных средств о которых вы не знали

    Отчет ДДС — основной в управленческом учете. Разбираем интересные моменты, чтобы вы знали, как его заполнять.

    Особенности составления отчета о движении денежных средств о которых вы не знали
    1,5 тыс.
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль

    В рамках программы Минэкономразвития России и Компании Gallery предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.

    Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль
    20
    Логотип ЗащитникБизнеса
    ЗащитникБизнеса
    Исполнительное производство

    С 1 июля 2023 года судебные приставы обязаны закрывать исполнительные дела в течение 3-х дней после оплаты долга

    Новый закон обязывает судебных приставов строго соблюдать срок окончания исполнительного производства.

    С 1 июля 2023 года судебные приставы обязаны закрывать исполнительные дела в течение 3-х дней после оплаты долга
    136
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    НДФЛ

    Изменения по НДФЛ с июня 2023 года

    То, что новый порядок уплаты налогов требует корректировки, стало понятно сразу после его введения в начале 2023 года. И изменения не заставили себя долго ждать. В конце мая вступили в силу поправки в НК, регулирующие особенности уплаты НДФЛ и его распределении на ЕНС.

    Изменения по НДФЛ с июня 2023 года
    298
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Вебинары для бухгалтеров

    Бесплатный вебинар! Борьба с дебиторской задолженностью контрагентов: эффективные инструменты взыскания и профилактики для укрепления бизнеса

    Санкции недружественных государств с каждым новым пакетом ограничений становятся все более серьезным вызовом для национальной экономики и предпринимателей.

    Бесплатный вебинар! Борьба с дебиторской задолженностью контрагентов: эффективные инструменты взыскания и профилактики для укрепления бизнеса
    35
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Продолжаем рассказывать о диагнозах, которые в нашей стране ставят неправильно. Сегодня — остеохондроз

    На самом деле, такое явление, как остеохондроз, существует: это возрастные изменения в телах позвонков, дисках, которые по сути являются нормой.

    Продолжаем рассказывать о диагнозах, которые в нашей стране ставят неправильно. Сегодня — остеохондроз
    3
    98
    Логотип Fitness baza
    Fitness baza
    Обучение для бухгалтеров

    Онлайн-дипломы и сертификаты бухгалтеров: их реальная ценность на рынке труда

    Онлайн-дипломы и сертификаты бухгалтеров могут иметь реальную ценность на рынке труда, однако их признание и восприятие работодателями могут различаться в зависимости от конкретной отрасли, страны и учебного учреждения, которое выдало эти документы.

    Онлайн-дипломы и сертификаты бухгалтеров: их реальная ценность на рынке труда
    36
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Расчеты с работниками

    Чем «серая» зарплата опасна для работодателя

    Выплачивая «серую» зарплату, работодатель сокращает расходы, но одновременно встает на скользкую дорожку, где его готовы поймать налоговая и трудовая инспекция. Рассказываем, как контролеры находят «серую» зарплату и наказывают тех, кто её выдает.

    Чем «серая» зарплата опасна для работодателя
    171
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Бухгалтерский учет

    Как рассчитать себестоимость для бухгалтерского учета

    В статье — все разрешенные законом методы расчета себестоимости, преимущества и особенности каждого. Смотрите и выбирайте, какой больше всего подходит для вашего бизнеса.

    Как рассчитать себестоимость для бухгалтерского учета
    102
    Читать еще