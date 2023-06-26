В личном кабинете нет расшифровки отложенных переплат

ИП в Telegram-чате ФНС жалуются, что расшифровка отложенной переплаты отсутствует.

Как правило, там сейчас находятся взносы 1% за 2021 год, уплаченные до 01.01.2023 теми ИП, которые имели право на отсрочку этих взносов. Также там могут быть взносы 1% за 2022 год, если вы их уплатили в 2022 году.

Если вы подавали заявление на зачет фиксированных взносов за 2023 год, то они тоже будут в этом разделе ЛК.

Но чтобы точно узнать, на какие КБК зарезервирована эта сумма, нужно обратиться в налоговую службу, потому в ЛК эта информация пока недоступна.

Знать точный КБК нужно, если вы хотите отменить этот зачет, поднять деньги на сальдо ЕНС и затем вернуть их.