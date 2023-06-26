🤔На ЕНС лежит 1,5 трлн рублей переплат по налогам со всей страны. И в бюджет они пока не попали

На ЕНС накопился 1 трлн рублей переплат от налогоплательщиков за несколько лет. Еще 500 млрд рублей скоро отправится в бюджет.

В январе - апреле 2023 года дефицит консолидированного бюджета составил 1,7 трлн рублей. При этом на данный момент накопилось 1,5 трлн рублей от налогоплательщиков, которые пока не попали в бюджетную систему.

Об этом пишут Ведомости, ссылаясь на свои источники.

500 млрд рублей из переплат совсем скоро отправятся в бюджет, а вот еще с 1 млрд рублей дела сложнее.

Они представляют собой переплаты, а также уже произведенные платежи, по которым либо что-то проверяется, либо еще нет деклараций. Источники говорят, что серьезная часть этих платежей накопилась еще за пандемийные годы в связи с льготами, отсрочками и другими нюансами налогообложения в тот период.

Эти деньги будут постепенно распределять в бюджет в течение года.

Как у вас дела с переплатами, бухгалтеры? Получается ли вернуть, пишете ли заявления?

Похоже, это пока получается не у всех: мы часто видим такие истории, например, в чате бухгалтеров в Телеграм.