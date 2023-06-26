🤔На ЕНС лежит 1,5 трлн рублей переплат по налогам со всей страны. И в бюджет они пока не попали

В январе - апреле 2023 года дефицит консолидированного бюджета составил 1,7 трлн рублей. При этом на данный момент накопилось 1,5 трлн рублей от налогоплательщиков, которые пока не попали в бюджетную систему.
Об этом пишут Ведомости, ссылаясь на свои источники.
500 млрд рублей из переплат совсем скоро отправятся в бюджет, а вот еще с 1 млрд рублей дела сложнее.
Они представляют собой переплаты, а также уже произведенные платежи, по которым либо что-то проверяется, либо еще нет деклараций. Источники говорят, что серьезная часть этих платежей накопилась еще за пандемийные годы в связи с льготами, отсрочками и другими нюансами налогообложения в тот период.
Эти деньги будут постепенно распределять в бюджет в течение года.
Как у вас дела с переплатами, бухгалтеры? Получается ли вернуть, пишете ли заявления?
Похоже, это пока получается не у всех: мы часто видим такие истории, например, в чате бухгалтеров в Телеграм.
Комментарии3
Казначейство, которое в Туле, их получило, значит деньги уже в бюджете ... Это они просто на единых налоговых счетах налогоплательщиков не отражены .
Расскажите это алгоритму, согласно которому налоговики начисляют пени, увеличивая задолженность налогоплательщиков перед бюджетом.
Главный бухгалтер
это значит что в налоговой и до этого диверсии устраивали?
налоги уплачивались конкретные, в платёжках указывались КБК и ОКТМО.... но они всё равно до Администратора не доходили? Почему?
А ещё.... почему, если налогоплат пытался что-то перезачесть, то всегда и везде говорилось, что эти деньги уже в том бюджете, и в другой отправить их возможности никакой нет?
и тут, получается, обманывали?
кароче.... теперь деятельность ФНС выглядит следующим образом.
получили деньги от налогоплатов. Но дальше их никуда не пускают! если захотел - можно и перевести в какую-нить Администрацию или фонд. Завтра настроения нет - фиг кто что получит! Сами конечно же их не потратят, но и другому никому не отдадут!
то есть 3-5 лет, а может быть и больше лежат мёртвым грузом ?
и за это премии, благодарности..... ?
А не смахивает ли это на диверсию и подрывную деятельность?