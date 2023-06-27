С 2024 года пенсии вырастут на 5,3%

Среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2024 году составит 22 772 рубля. Индексация будет с 01.01.2024 на 5,3%.

Такие данные содержатся в проекте бюджета СФР на 2024 год и плановый период 2025 – 2026.

В дальнейшем индексация будет идти в два этапа:

с 1 февраля 2025 года – индексация на 4% и с 1 апреля – «корректировка» на 3,8% (среднегодовой размер пенсии будет 24 120 руб.);

с 1 февраля 2026 года – индексация на 4% и с 1 апреля – «корректировка» на 2,8% (среднегодовой размер пенсии – 25 690 руб.).

Двойная индексация сначала (с 1 февраля) будет идти по прогнозируемому уровню инфляции, а затем (с 1 апреля) – по уровню роста доходов СФР, пишет РБК.