🔥Названы частые ошибки бухгалтеров в декларации по НДС

1. Не соблюдаются контрольные соотношения
Неотражение (некорректное отражение) сведений из книги продаж и книги покупок, а также журналов выставленных и полученных счетов-фактур.
2. Некорректно отражены сведения из счетов-фактур
Некорректное указание стоимости товаров по счете-фактуре. Если она счет-фактура отражается в нескольких налоговых периодах, стоимость должна соответствовать указанной в фактуре. При этом меняется только сумма НДС.
3. Неправильно указан номер заявления о ввозе товаров
Несоответствие информации в декларации на товары с данными налогоплательщика.
4. Не восстановлен НДС с аванса
Надо восстановить НДС с аванса в налоговом периоде, в котором продавцом выставлена счет-фактура на отгрузку.
5. Ошибки в корректировочных счетах-фактурах
Неправильное отражение в декларации записей при выставлении, получении исправительных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур.
6. Ошибки посредников
Незаполнение или неправильное заполнение разделов 10 и 11 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур», если деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции.
7. Ошибки при совмещении деятельности
Неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журнала учета, выставленных счетов-фактур, журнала учета, полученных счетов-фактур при одновременном ведении деятельности в интересах другого лица на основе агентских договоров и в интересах самого налогоплательщика.
8. Вычеты
Указание в декларации вычетов по НДС за пределами 3 лет от даты выставления счета-фактуры и на момент окончания налогового периода, в котором представлена декларация.
9. Ошибки при аннулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги продаж»
Сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, указанную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.
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