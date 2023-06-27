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Декларация по НДС

🔥Названы частые ошибки бухгалтеров в декларации по НДС

Ошибки декларации по НДС: обзор от УФНС Бурятии.
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1. Не соблюдаются контрольные соотношения

Неотражение (некорректное отражение) сведений из книги продаж и книги покупок, а также журналов выставленных и полученных счетов-фактур.

2. Некорректно отражены сведения из счетов-фактур

Некорректное указание стоимости товаров по счете-фактуре. Если она счет-фактура отражается в нескольких налоговых периодах, стоимость должна соответствовать указанной в фактуре. При этом меняется только сумма НДС.

3. Неправильно указан номер заявления о ввозе товаров

Несоответствие информации в декларации на товары с данными налогоплательщика.

4. Не восстановлен НДС с аванса

Надо восстановить НДС с аванса в налоговом периоде, в котором продавцом выставлена счет-фактура на отгрузку.

5. Ошибки в корректировочных счетах-фактурах

Неправильное отражение в декларации записей при выставлении, получении исправительных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур.

6. Ошибки посредников

Незаполнение или неправильное заполнение разделов 10 и 11 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур», если деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции.

7. Ошибки при совмещении деятельности

Неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журнала учета, выставленных счетов-фактур, журнала учета, полученных счетов-фактур при одновременном ведении деятельности в интересах другого лица на основе агентских договоров и в интересах самого налогоплательщика.

8. Вычеты

Указание в декларации вычетов по НДС за пределами 3 лет от даты выставления счета-фактуры и на момент окончания налогового периода, в котором представлена декларация.

9. Ошибки при аннулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги продаж»

Сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, указанную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.

Комментарии

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