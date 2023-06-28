Регионы получат 7,5 млрд рублей на помощь населению в оплате коммунальных услуг

Правительство выделит больше 7,5 млрд рублей, чтобы компенсировать льготникам половину стоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом пишет «Парламентская газета».
Средства отправят в новые регионы и в 37 субъектов РФ.
Всего в 2023 году на выплату компенсаций по ЖКУ планируют выделить больше 105 млрд рублей.
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