Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Общество

Регионы получат 7,5 млрд рублей на помощь населению в оплате коммунальных услуг

Компенсацию в 50% от стоимости ЖКУ получат инвалиды, ветераны боевых действий и пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.
31

Правительство выделит больше 7,5 млрд рублей, чтобы компенсировать льготникам половину стоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом пишет «Парламентская газета».

Средства отправят в новые регионы и в 37 субъектов РФ.

Всего в 2023 году на выплату компенсаций по ЖКУ планируют выделить больше 105 млрд рублей.

Чтобы разобраться с доходами и расходами в компаниях ЖКХ и строительных организациях, часто ищут особенных бухгалтеров, которые понимают детали отраслевого учета.

Учету в строительстве на крутом профессиональном уровне учат эксперты в специальном курсе Клерка. По итогам курса сможете работать в любой строительной фирме и станете ценным кадром на рынке труда.

Узнать больше и посмотреть бесплатный урок курса

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Qugo
    Qugo

    Отчетность за исполнителей физлиц по договорам ГПХ в 2023 году

    В 2023 году произошли существенные изменения в отношении сотрудничества ИП и компаний с физлицами, с которыми заключен договор ГПХ. Изменения также коснулись отчетности по таким исполнителям. Расскажем о новой отчетности и куда ее нужно сдавать.

    Отчетность за исполнителей физлиц по договорам ГПХ в 2023 году
    47
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно?

    Ответственная, часто непростая работа, трудности в отношениях, глобальные, мировые сложности, которые тоже не обходят нас стороной. На фоне подобных моментов я довольно часто стала получать запросы вида: как правильно помочь СЕБЕ. И это не может не радовать.

    Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно?
    11
    Логотип Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    НДФЛ

    Нерезиденты и налоги. Правительство определилось со ставкой НДФЛ

    В конце мая 2023 года на рассмотрение в Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает изменение порядка уплаты агентского НДФЛ и ставок по данному налогу. Если поправки примут, НДФЛ с дохода сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ, уехавших за границу, будет удерживаться по другим ставкам.

    Нерезиденты и налоги. Правительство определилось со ставкой НДФЛ
    28
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Карьера бухгалтера

    Как за 3-5 месяцев вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков?

    Как бухгалтеру, консультанту, аудитору и финансисту не застревать в ежедневной рутине и зарабатывать в 2-3 раза больше? Какие нормативные документы разработать в компании, чтобы сократить риски налоговых претензий? Как пройти обучение и быстро адаптировать знания к рабочим вопросам? Об этом расскажу в видео.

    13
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Зарплата

    Половина компаний подняли зарплаты дизайнерам в 2023. Какие скилы ценят руководители?

    Аналитики опросили руководителей и начальников отделов российских компаний. Эксперты узнали, с какими специалистами в сфере дизайна чаще сотрудничает бизнес, какие навыки для дизайнеров наиболее важны, а каких не хватает современным кандидатам, а также, как изменился уровень заработной платы дизайнеров в этом году.

    Половина компаний подняли зарплаты дизайнерам в 2023. Какие скилы ценят руководители?
    17
    Логотип mizeri
    mizeri
    Интернет и IT

    Что умеет делать Chat GPT для подписчиков: посчитает зарплату, найдет статью в НК, поговорит по душам

    Наши постоянные читатели предпочитают использовать Клерк на полную. Для этого они оформляют подписку. Расскажу, зачем мы добавили в нее возможность общения с искусственным интеллектом Chat GPT и как он может помочь в работе и просто поднять настроение.

    Что умеет делать Chat GPT для подписчиков: посчитает зарплату, найдет статью в НК, поговорит по душам
    1
    33
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного

    Кому подойдет, чему научитесь, как будем учить, какой документ получите — объясним все, и расскажем, почему бухгалтеры маркетплейсов ценятся на рынке.

    Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного
    598
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Банкротство

    Как действия банка обернулись банкротством залогодателя, но спасли директора от ответственности

    Судебное разбирательство о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по основанию невозможности погашения требований кредиторов должно в любом случае сопровождаться изучением причин несостоятельности должника. Но что, если к банкротству привели действия кредитора должника? Приведу пример одного дела.

    Как действия банка обернулись банкротством залогодателя, но спасли директора от ответственности
    60
    Читать еще