Как развивать бизнес в регионах экологично и эффективно? Обсуждаем на большой конференции

Интерес к экологии у бизнеса растет, и здесь есть возможности получить господдержку. Как это сделать и какой бизнес подойдет? 29 июня 2023 года в Москве состоится третья конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов», и она будет именно об этом.

Конференцию организует Ассоциация менеджеров. Крупнейшие отечественные и зарубежные компании поделятся опытом в области ESG-трансформации бизнеса и эффективного развития российских территорий.

Вот коротко, что обсудим:

вопросы взаимодействия бизнеса и государства в реализации ESG-принципов;

анализ текущей ситуации и новых условий развития повестки устойчивого развития.

О том, зачем приходить на конференцию, рассказала Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию АО «РУСАЛ Менеджмент», председатель комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров:

— За три минувших года эта конференция уже сложилась, заняла достойное место в общероссийской палитре мероприятий по теме устойчивого развития. Она создает замечательную возможность для всех тех, кто профессионально занимается этой повесткой, в очередной раз обменяться нашими инициативами, достижениями и вызовами в контексте российских регионов.

Время проведения нашей встречи очень правильное, потому что совпадает с активной фазой публичных «защит», обсуждений и заверения ежегодных корпоративных отчетов по устойчивому развитию. У нас будет возможность всесторонне обсудить новые цифры, факты, тренды и найти совместные решения.