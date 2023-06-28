Правительство напишет закон об искусственном интеллекте

Новые технологии должны приносить экономическую выгоду и быть безопасными, поэтому работу с ИИ начнут регулировать на законодательном уровне.

Замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил, что правительство создает закон, который будет регулировать работу с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишут «РИА Новости».

Соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений – это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения, - сказал Алексей Шойтов.

Пока что в стране нет закона об ИИ, но его напишут в ближайшее время, чтобы новые технологии приносили больше экономической эффективности и при этом были безопасными.

Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что компании, которые получают отраслевые меры поддержки, будут обязаны использовать в своей работе ИИ.