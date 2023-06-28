Правительство напишет закон об искусственном интеллекте

Замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил, что правительство создает закон, который будет регулировать работу с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишут «РИА Новости».
Соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений – это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения, - сказал Алексей Шойтов.
Пока что в стране нет закона об ИИ, но его напишут в ближайшее время, чтобы новые технологии приносили больше экономической эффективности и при этом были безопасными.
Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что компании, которые получают отраслевые меры поддержки, будут обязаны использовать в своей работе ИИ.
Комментарии4
Главный бухгалтер
в последнее время у меня складывается впечатление, и оно практически с каждым днём всё более усиливается, что это искусственный интеллект (ИИ) пишет законы для Правительства!
ээхххххххх
Правительство должно приносить экономическую выгоду и быть безопасным! поэтому....
но регулировать его деятельность должен отнюдь не ИИ
кажется мне нужен переводчик....
а это, так понимаю, в коровнике будет кому кричать "отбой"
Интересно, где этот ИИ обяжут закупать?
Главный бухгалтер
закупать не будет - его будут в заброшенных коровниках разводить через естественное размножение!