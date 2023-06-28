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Интернет и IT

Правительство напишет закон об искусственном интеллекте

Новые технологии должны приносить экономическую выгоду и быть безопасными, поэтому работу с ИИ начнут регулировать на законодательном уровне.
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Замглавы Минцифры Александр Шойтов заявил, что правительство создает закон, который будет регулировать работу с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишут «РИА Новости».

Соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений – это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения, - сказал Алексей Шойтов.

Пока что в стране нет закона об ИИ, но его напишут в ближайшее время, чтобы новые технологии приносили больше экономической эффективности и при этом были безопасными.

Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что компании, которые получают отраслевые меры поддержки, будут обязаны использовать в своей работе ИИ.

Комментарии

4
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Правительство напишет закон об искусственном интеллекте

    в последнее время у меня складывается впечатление, и оно практически с каждым днём всё более усиливается, что это искусственный интеллект (ИИ) пишет законы для Правительства!

    ээхххххххх

    Новые технологии должны приносить экономическую выгоду и быть безопасными, поэтому работу с ИИ начнут регулировать на законодательном уровне.

    Правительство должно приносить экономическую выгоду и быть безопасным! поэтому....

    но регулировать его деятельность должен отнюдь не ИИ

  • Логотип Мирам
    Мирам 56 минут назад

    Одно из направлений – это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения

    кажется мне нужен переводчик....

    что компании, которые получают отраслевые меры поддержки, будут обязаны использовать в своей работе ИИ.

    а это, так понимаю, в коровнике будет кому кричать "отбой"

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 6 минут назад

    Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что компании, которые получают отраслевые меры поддержки, будут обязаны использовать в своей работе ИИ.

    Интересно, где этот ИИ обяжут закупать?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 4 минуты назад

      Главный бухгалтер

      Интересно, где этот ИИ обяжут закупать?

      закупать не будет - его будут в заброшенных коровниках разводить через естественное размножение!

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