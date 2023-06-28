Клиенты Альфа-банка могут снова платить смартфоном

Альфа-банк начал тестировать собственный сервис Alfa Pay для бесконтактных платежей с помощью мобильного устройства. Об этом сказано в телеграм-канале банка.
Запускаем Alfa Pay - теперь можно платить смартфоном без карты. Как с Google Pay. Прямо сейчас с командой тестируем Alfa Pay в смартфонах на андроиде. А скоро это будете делать вы, - говорится в сообщении.
Владельцам смартфонов на iOS банк предлагает для бесконтактной оплаты заказать платежные стикеры с NFC-модулем. Их можно наклеить на чехол телефона и быстро оплачивать покупки в магазине.
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