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Общество

Жители дома могут запретить продажу алкоголя в кафе на первом этаже

По решению собрания собственников деятельность «наливаек» в жилых домах могут остановить.
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Госдума собирается запретить продавать алкоголь в заведениях общепита, которые находятся в жилых домах. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на документы рабочей группы по защите здоровья от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

Остановить деятельность «наливаек» можно на основании Жилищного кодекса. Собственники квартир на общем собрании могут принять решение о закрытии заведения. После чего документ нужно направить властям.

Предусмотреть возможность полного запрета алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме, - сказано в докладе рабочей группы.

На федеральном уровне планируют запретить работу точек общепита, если вход в них расположен со стороны подъезда или детской площадки.

Рабочая группа также предложила продавать алкоголь в помещениях не менее 50 квадратных метров.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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