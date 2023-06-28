Жители дома могут запретить продажу алкоголя в кафе на первом этаже

По решению собрания собственников деятельность «наливаек» в жилых домах могут остановить.

Госдума собирается запретить продавать алкоголь в заведениях общепита, которые находятся в жилых домах. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на документы рабочей группы по защите здоровья от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

Остановить деятельность «наливаек» можно на основании Жилищного кодекса. Собственники квартир на общем собрании могут принять решение о закрытии заведения. После чего документ нужно направить властям.

Предусмотреть возможность полного запрета алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме, - сказано в докладе рабочей группы.

На федеральном уровне планируют запретить работу точек общепита, если вход в них расположен со стороны подъезда или детской площадки.

Рабочая группа также предложила продавать алкоголь в помещениях не менее 50 квадратных метров.