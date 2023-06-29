Верховный суд: долги по ипотеке спишут, если банк заберет заложенное жилье

Кредиторы не могут претендовать на другое имущество должника, чтобы погасить просрочки и проценты по ипотеке. Банки могут забрать только недвижимость в залоге и обязаны списать все долги.

Верховный суд постановил, что банк не может претендовать на другое имущество должника, кроме того, что есть в залоге. Даже если стоимость недвижимости не покрывает все просрочки, долги обязаны списать. Об этом пишет «Коммерсант».

У этого решения есть главное условие: жилье в залоге должно стоить не меньше суммы кредита на момент оформления ипотеки. Накопленные просрочки по кредиту значения не имеют.

Долг считается погашенным, если банк оставил залог у себя, а размер клиентского займа был меньше или равен стоимости заложенного имущества.

В таком случае все обязательства клиента перед банком прекращаются.

До этого момента суды обычно принимали сторону банков и взыскивали с должников просрочки и проценты.

Арбитражный управляющий Сергей Домнин уверен, что решение ВС будет «практикообразующим». Долги также спишут, если ипотечное жилье продали с банкротных торгов.