Clearstream перестал менять депозитарные расписки на российские акции

Clearstream Banking не понимает, как трактовать новые санкционные ограничения ЕС. Конвертацию депозитарных расписок приостановили до тех пор, пока компетентные органы не дадут разъяснений.

Clearstream Banking из-за нового пакета санкций ЕС приостановила конвертацию депозитарных расписок на российские акции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение компании.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) до 30 декабря 2023 года решил не брать комиссию за конвертацию расписок. Поскольку НРД не получает выгоды от такого обмена, операции могли проводиться даже в условиях санкций.

23 июня 2023 года ЕС принял новый регламент, согласно которому нужно отдельное разрешение на конвертацию депозитарных расписок на российские акции. Компании должны подать заявки до 25 сентября 2023 года.

До получения указаний Clearstream Banking не может обрабатывать инструкции по конвертации или аннулированию позиций по депозитарным распискам с российскими базовыми ценными бумагами, - сказано в сообщении Clearstream.

Clearstream решила приостановить конвертацию, пока не получит разъяснений и разрешений.