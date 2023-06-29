Альфа-банк теперь владеет 19% агрохолдинга «Таврос»

Почему моя бухгалтерия не успевает вовремя считать налоги? И что мешает руководителю и бухгалтеру работать в гармонии

Когда руководитель озадачивается вопросом смены главбуха, я всегда задаю один и тот же вопрос: «а что не устраивает в том, что есть?». Ответ может быть таким: «он (она) не успевает вовремя считать налоги, суммы озвучивает как будто с потолка, или не дает предварительные итоги, чтобы можно было спланировать бюджет».