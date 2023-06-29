Альфа-банк теперь владеет 19% агрохолдинга «Таврос»

Агрохолдинг «Таврос» привлек 19% инвестиций Альфа-банка. Об этом пишет «Коммерсант».
Компания «Таврос» получит дополнительные средства на новые проекты, а банк сможет диверсифицировать портфель.
Раньше Альфа-банк был кредитором «Тавроса».
Сделка не связана с кредитованием и имеет автономный характер, отвечающий интересам обеих сторон, - сказали в банке.
Компания «Таврос» занимается производством мяса и сахара. Агрохолдинг принадлежит управляющему партнеру AVG Capital Partners Рустему Миргалимову. Теперь его доля сократилась до 80,98%.
Доля Альфа-банка в компании составляет 19,01%.
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