Иностранцы смогут оформить «Карту туриста» для оплаты покупок в России

Туристы могут оформить виртуальную карту «Мир» в своем государстве, чтобы оплачивать покупки во время путешествия по РФ.

В конце 2023 года для иностранных путешественников появится новая платежная «Карта туриста». Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Закон о запуске виртуальной карты «Мир» для иностранцев уже принят в третьем чтении.

Мы рассчитываем, что «Карта туриста» будет запущена уже в четвертом квартале этого года, - сказал Максим Решетников.

Иностранцы смогут оформить электронную карту в своей стране и использовать ее для оплаты поездки, проживания и покупок на территории РФ.

С июля 2023 года начнут действовать электронные визы для туристов из Ирана и других исламских стран.