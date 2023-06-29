Иностранцы смогут оформить «Карту туриста» для оплаты покупок в России

В конце 2023 года для иностранных путешественников появится новая платежная «Карта туриста». Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Закон о запуске виртуальной карты «Мир» для иностранцев уже принят в третьем чтении.
Мы рассчитываем, что «Карта туриста» будет запущена уже в четвертом квартале этого года, - сказал Максим Решетников.
Иностранцы смогут оформить электронную карту в своей стране и использовать ее для оплаты поездки, проживания и покупок на территории РФ.
С июля 2023 года начнут действовать электронные визы для туристов из Ирана и других исламских стран.
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