💥 ФНС отразила в личных кабинетах ИП предстоящие платежи по взносам 1% за 2022 год

Об этом рассказывают наши читатели.
Вчера в ЛК была необновленная информация. Потому что вчера было 28 число. В это день налоговики ставят ЕНС на паузу (письмо ФНС от 28.04.2023 № АБ-4-19/5479@).
Сегодня информация в ЛК обновилась и там появились 1-процентные взносы за 2022 год.
Ранее мы рассказывали, что в ЛК отсутствуют данные по 1% за 2022 год.
Комментарии7
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
У меня с момента открытия раздела ЕСН в ЛК ИП они присутствуют.
Только что проверил - изменений по суммам нет.
Андрей Ф.JB
СПб. При нажатии на "Страховые взносы" программа выкидывает. Но сумма бьётся.
Я тоже СПб, но у меня по-прежнему нет 1% за 2022 г, нет начисления по НПД, нет отмены резерва по взносам и не завершена камералка УСН, срок которой был вчера.
Ничего не обновлено:
"Данные актуальны по состоянию на: 27.06.2023, 14:32:00 (МСК)"
ОльгаГлавный бухгалтер
Москва - за 2022 год уже неделю как есть. Отсроченные за 2021 отсутствуют.
Андрей Ф.JB
Шапито