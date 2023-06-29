💥 ФНС отразила в личных кабинетах ИП предстоящие платежи по взносам 1% за 2022 год

3 июля для ИП наступает срок уплаты взносов 1% за 2022 год и отсроченных взносов 1% за 2021 год. Сегодня в ЛК ИП появились взносы за 2022 год.

Об этом рассказывают наши читатели.

Вчера в ЛК была необновленная информация. Потому что вчера было 28 число. В это день налоговики ставят ЕНС на паузу (письмо ФНС от 28.04.2023 № АБ-4-19/5479@).

Сегодня информация в ЛК обновилась и там появились 1-процентные взносы за 2022 год.

Ранее мы рассказывали, что в ЛК отсутствуют данные по 1% за 2022 год.