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ЕНП (единый налоговый платеж)

💥 ФНС отразила в личных кабинетах ИП предстоящие платежи по взносам 1% за 2022 год

3 июля для ИП наступает срок уплаты взносов 1% за 2022 год и отсроченных взносов 1% за 2021 год. Сегодня в ЛК ИП появились взносы за 2022 год.
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Об этом рассказывают наши читатели.

Вчера в ЛК была необновленная информация. Потому что вчера было 28 число. В это день налоговики ставят ЕНС на паузу (письмо ФНС от 28.04.2023 № АБ-4-19/5479@).

Сегодня информация в ЛК обновилась и там появились 1-процентные взносы за 2022 год.

Ранее мы рассказывали, что в ЛК отсутствуют данные по 1% за 2022 год.

Комментарии

7
  • Логотип hub
    hub 55 минут назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    У меня с момента открытия раздела ЕСН в ЛК ИП они присутствуют.
    Только что проверил - изменений по суммам нет.

  • Логотип domingo SPb
    domingo SPb 54 минуты назад

    Андрей Ф.JB

    СПб. При нажатии на "Страховые взносы" программа выкидывает. Но сумма бьётся.

  • Логотип Natalie Chi
    Natalie Chi 48 минут назад

    Я тоже СПб, но у меня по-прежнему нет 1% за 2022 г, нет начисления по НПД, нет отмены резерва по взносам и не завершена камералка УСН, срок которой был вчера.

    Ничего не обновлено:
    "Данные актуальны по состоянию на: 27.06.2023, 14:32:00 (МСК)"

  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 44 минуты назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    Москва - за 2022 год уже неделю как есть. Отсроченные за 2021 отсутствуют.

  • Логотип domingo SPb
    domingo SPb 33 минуты назад

    Андрей Ф.JB

    Шапито

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